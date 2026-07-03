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Cumhuriyet Emek Partisi (CEM Parti) kurucusu kim? CEM Parti kurucu üyeleri kimler?

Cumhuriyet Emek Partisi (CEM Parti) kurucusu kim? CEM Parti kurucu üyeleri kimler?
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Türkiye siyasetinde yeni parti oluşumlarına bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Emek Partisi (CEM Parti) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Peki, Cumhuriyet Emek Partisi (CEM Parti) kurucusu kim? CEM Parti kurucu üyeleri kimler? Detaylar haberimizde.

ürkiye siyasetinde yeni parti oluşumlarına ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ederken, yeni bir siyasi parti daha resmen kuruluş sürecini tamamladı. Cumhuriyet Emek Partisi (CEM Parti), İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini sunarak siyasi hayata katılan partiler arasındaki yerini aldı. Peki, Cumhuriyet Emek Partisi (CEM Parti) kurucusu kim? CEM Parti kurucu üyeleri kimler? Detaylar...

CUMHURİYET EMEK PARTİSİ (CEM PARTİ) KURUCUSU KİM?

Cumhuriyet Emek Partisi'nin (CEM Parti) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Onur Kılıç olarak açıklandı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, parti kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu ve kuruluş süreci resmen başlatıldı.

Partinin yönetim kadrosunda yer alan diğer isimler de kuruluş aşamasında belli oldu. Buna göre;

Kurucu Genel Başkan: Mehmet Onur Kılıç

Genel Başkan Vekili: Leman Karadağ

Genel Başkan Yardımcısı: Gazi Karadağ

Kuruluş süreciyle birlikte partinin resmi organizasyon yapısı da kamuoyuna duyuruldu.

YENİ PARTİ SİYASET SAHNESİNDE

Türkiye'de siyasi partilerin kuruluş süreci kapsamında Cumhuriyet Emek Partisi, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini sunarak resmen siyasi hayata katıldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni partinin kuruluşunu kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre parti, kısa adı CEM Parti olacak şekilde faaliyet gösterecek.

KURUCU KADRO BELLİ OLDU

Cumhuriyet Emek Partisi'nin kuruluşuyla birlikte görev dağılımı da netleşti.

Kurucu kadroda yer alan isimler şu şekilde açıklandı:

Mehmet Onur Kılıç — Kurucu Genel Başkan

Leman Karadağ — Genel Başkan Vekili

Gazi Karadağ — Genel Başkan Yardımcısı

Açıklanan bilgilere göre Gazi Karadağ, aynı zamanda CEM TV'nin sahibi olarak kamuoyunda tanınan isimler arasında bulunuyor.

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