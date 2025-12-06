Cumartesi hangi diziler var? 6 Aralık Gönül Dağı, Ben Leman yeni bölüm bugün var mı?
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Gönül Dağı, Ben Leman bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gönül Dağı, Ben Leman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 6 Aralık 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: -
Kanal D: Güller ve Günahlar
Show TV: -
NOW TV: Ben Leman
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 ARALIK
11.30 Taşacak Bu Deniz
14.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı