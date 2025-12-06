Cumartesi hangi diziler var? 6 Aralık Gönül Dağı, Ben Leman yeni bölüm bugün var mı?

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: -

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 ARALIK

11.30 Taşacak Bu Deniz

14.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı