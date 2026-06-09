12 Haziran Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. “Cuma günü okullar tatil mi?” sorusu gündemde ilk sıralara yerleşirken, olası resmi tatil ya da idari izin kararları hakkında yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Eğitim takviminin işleyişiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

12 HAZİRAN 2026 CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecek. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla araştırdığı “Cuma günü okullar tatil mi, 12 Haziran Cuma okul yok mu?” sorusu böylece netlik kazanmış oldu. Karar, özellikle LGS sınavı öncesinde yapılan hazırlıklar kapsamında alındı.

12 HAZİRAN 2026 CUMA OKULLAR TATİL EDİLDİ

MEB’in duyurusuna göre 12 Haziran 2026 Cuma günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yapılmayacak. Türkiye genelinde tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verilecek. Bu karar ile birlikte öğrenciler 12 Haziran günü okula gitmeyecek.

12 HAZİRAN’DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Tatil kararının en önemli nedeni, 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı oldu. Sınavın ülke genelinde binlerce okulda aynı anda uygulanacak olması nedeniyle okulların sınava hazırlanması gerektiği belirtildi. Sıraların düzenlenmesi, salonların hazırlanması ve güvenlik önlemlerinin tamamlanması için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

12 HAZİRAN TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Alınan karar yalnızca belirli bir öğrenci grubunu değil, örgün eğitim kapsamındaki tüm öğrencileri kapsıyor. Buna göre:

• Okul öncesi eğitim kurumları

• Anaokulları

• İlkokullar

• Ortaokullar

• Liseler

• Resmi ve özel örgün eğitim kurumları

12 Haziran 2026 Cuma günü tüm bu kurumlarda eğitim yapılmayacak.

ÖZEL OKULLAR 12 HAZİRAN’DA TATİL Mİ?

Evet. MEB tarafından alınan karar doğrultusunda özel okullar da 12 Haziran 2026 Cuma günü eğitime ara verecek. Böylece hem devlet hem de özel okul öğrencileri aynı gün ders yapmayacak.

12 HAZİRAN RESMİ TATİL DEĞİL

12 Haziran 2026 tarihi resmi tatil kapsamında değildir. Sadece eğitim kurumlarını ilgilendiren idari bir karardır. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektör için normal çalışma düzeni devam edecektir.

KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

Resmi tatil olmadığı için kamu kurumlarında mesai düzeni değişmeyecek. Aynı şekilde özel sektör çalışanları da normal çalışma düzenine devam edecek.

ÖĞRETMENLER İÇİN DURUM NE OLACAK?

Öğretmenlerin durumu ile ilgili detaylar okul yönetimlerinin ve MEB’in yapacağı ek açıklamalarla netleşecek. Geçmiş uygulamalara bakıldığında sınav görevi olmayan öğretmenlerin idari görevlerde bulunması veya idari izinli sayılması söz konusu olabiliyor.

LGS ÖNCESİ OKULLAR SINAVA HAZIRLANACAK

12 Haziran’da verilen bir günlük ara sayesinde sınav yapılacak okullarda tüm hazırlıklar tamamlanacak. Sınıfların düzenlenmesi, sınav evraklarının hazırlanması ve güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte LGS’nin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

12 HAZİRAN 2026 CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecektir.