CTE TAYİN SONUÇLARI 2026 (İSİM LİSTESİ) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü atama sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ( Cte ) tarafından yürütülen Norm ve Atama Sistemi (NAS) kapsamında gerçekleştirilen 2026 yılı yer değişikliği süreci tamamlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 2.566 personelin yeni görev yerleri belirlenirken, atama sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü atama sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar...

CTE TAYİN SONUÇLARI 2026 (İSİM LİSTESİ)

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 yılı tayin sonuçları kapsamında toplam 2.566 personelin ataması gerçekleştirildi. Sonuç listeleri, Norm ve Atama Sistemi çerçevesinde yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açıldı.

Yayımlanan isim listelerinde personelin;

Mevcut görev yaptığı kurum,

Atandığı yeni görev yeri,

Atamaya esas hizmet puanı,

bilgileri yer alıyor.

Atama sürecinde isteğe bağlı yer değişikliği talepleri, personelin hizmet puanı üstünlüğü ve tercih sıralamaları dikkate alınarak değerlendirildi.

Cte tarafından yayımlanan sonuçlar farklı kategoriler altında ilan edildi. Böylece personel, kendi durumuna uygun liste üzerinden sonuç sorgulaması yapabiliyor.

Sonuçların yayımlandığı kategoriler

Bakanlık atamalı personelin atama sonuçları

Komisyon atamalı personelin atama sonuçları

Aile birliği mazeretiyle atananlar

Bölge esasına göre atananlar

İlgili yönetmeliğin Ek 3’üncü maddesi kapsamında atananlar

Bu başlıklar altında yayımlanan listeler, atama işlemleri tamamlanan personelin bilgilerini içeriyor.

CTE TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan atama sonuçları, Genel Müdürlüğün resmî internet sitesi üzerinden yayımlandı.

Sonuçlara erişmek isteyen personel, CTE tarafından duyurulan ilgili sonuç ekranları üzerinden kendi kategorisine ait listeyi görüntüleyebiliyor. Bakanlık atamalı ve komisyon atamalı personel için ayrı listeler hazırlanırken, mazeret ve bölge esaslı atamalar da farklı başlıklar altında yayımlandı.

Yayımlanan listelerde personelin mevcut görev yeri, atandığı kurum ve atamaya esas puanı yer alıyor. Böylece atama işlemi tamamlanan personel, sonuçlarını detaylı şekilde inceleyebiliyor.

Norm ve Atama Sistemi kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, isteğe bağlı yer değişikliği talepleri hizmet puanı ve tercih sıralaması esas alınarak sonuçlandırıldı.

NORM VE ATAMA SİSTEMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELER NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Norm ve Atama Sistemi (NAS), personelin yer değişikliği taleplerinin belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesini sağlayan sistem olarak uygulanıyor.

2026 yılı atama sürecinde de personelin tercihleri ile hizmet puanları esas alınarak değerlendirme yapıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından atamaya hak kazanan personelin sonuçları ilgili listeler halinde yayımlandı.

Yayımlanan sonuçlar, Bakanlık atamalı personel ile komisyon atamalı personel için ayrı kategorilerde duyuruldu.

ATAMASI YAPILAN PERSONEL İÇİN TEBLİGAT SÜRECİ

Ataması gerçekleştirilen personele ilişkin tebligat işlemleri ve görevlerinden ayrılabilecekleri tarihler daha sonra bildirilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, resmî tebligat işlemleri tamamlanmadan personelin mevcut görev yerinden ayrılmaması gerekiyor.

Bu nedenle atama sonuçları açıklanan personelin, görev değişikliği sürecine ilişkin resmî bildirimleri takip etmesi önem taşıyor.

2026 CTE ATAMA SONUÇLARINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

2026 yılı CTE atama sürecinde toplam 2.566 personelin yer değişikliği işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, Norm ve Atama Sistemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından ilan edildi.

CTE tarafından yayımlanan sonuçlar;

Bakanlık atamalı personel,

Komisyon atamalı personel,

Aile birliği mazereti bulunan personel,

Bölge esasına göre atanan personel,

Yönetmeliğin Ek 3’üncü maddesi kapsamında atanan personel,

olmak üzere beş ayrı başlık altında duyuruldu.

Atama sonuç listelerinde personelin mevcut görev yeri, atandığı kurum ve atamaya esas puanı yer alırken, tebligat ve görevden ayrılış tarihleriyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı bildirildi.