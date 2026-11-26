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CSO hangi takım, CSO açılımı ne soruları Trabzonspor maçı sırasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. CSO, Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi Bulgaristan ekibi CSKA Sofya'yı ifade ediyor. Kısaltma, takımın adındaki CSKA ve Sofya kelimelerinin ilk harflerinden oluşuyor. CSKA Sofya ile Trabzonspor bu akşam Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

CSO HANGİ TAKIM?

CSO, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın köklü futbol kulübü CSKA Sofya'nın kısaltması. Takım, yayın ekranlarında ve skor tabelalarında bu üç harfle gösteriliyor.

CSO AÇILIMI NE?

CSO kısaltması, CSKA Sofya isminden türetiliyor. Kulübün adındaki CSKA ise Bulgarca "Tsentralen Sporten Klub na Armiyata" ifadesinin kısaltması ve Türkçeye "Ordunun Merkez Spor Kulübü" olarak çevrilebiliyor. Kulübün iç saha maçlarını oynadığı statın adının Bulgar Ordusu Stadyumu olması da bu köklü bağdan geliyor.

CSKA SOFYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

CSKA Sofya, 1948 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kuruldu. Kırmızı-beyaz renkleri taşıyan kulüp, Bulgaristan'ın en çok şampiyonluk yaşayan ve en köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Takım, Bulgaristan'ın en üst futbol ligi olan Bulgaristan Birinci Ligi'nde mücadele ediyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak yayınlanıyor. Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının sona ermesinin ardından karşılaşmanın yayını TRT 1'den devam edecek.

"CSO" kısaltmasının UEFA'nın resmi kodu mu, yoksa sadece TRT yayınında mı kullanıldığını doğrulayamadım. Bazı sitelerde kısaltma "CSK" olarak geçiyor. Metinde, tabelada görünen kısaltmanın CSKA Sofya'yı ifade ettiği varsayımıyla ilerledim.