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CSKA Sofya Trabzonspor canlı izle, full HD donmadan kesintisiz nereden izlenir soruları maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç, tabii üzerinden internetten de full HD kalitede izlenebilecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR CANLI İZLE

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.

TRT 1'in yayını, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de canlı olarak izlenebiliyor. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. TRT 1'in canlı yayınını izlemek için tabii'nin ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR FULL HD DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

Maçı yüksek görüntü kalitesinde ve kesintisiz izlemek isteyenlerin, telif hakkı ihlali içeren ve güvenlik riski taşıyan korsan yayın siteleri yerine TRT 1 ve tabii gibi resmi yayın kanallarını tercih etmesi öneriliyor. Resmi yayınlar, donma ve kesinti yaşanmadan full HD kalitede izleme imkânı sunuyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GELİŞME: CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durması ve uzaması, TRT'nin yayın akışını değiştirdi. Bu nedenle CSKA Sofya Trabzonspor maçı ilk dakikalarından itibaren TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçı sona erdiğinde ise Trabzonspor maçı TRT 1'den yayınlanmaya devam edecek. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.