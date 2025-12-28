Crystal Palace Tottenham hangi kanalda, Crystal Palace Tottenham CANLI izleme linki var mı?

Premier Lig heyecanında Crystal Palace ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri, maç saati ve mücadelenin şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki Crystal Palace ile Tottenham maçı hangi kanalda, canlı yayın linki var mı?

CRYSTAL PALACE – TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'de oynanacak Crystal Palace – Tottenham karşılaşması futbolseverlerle canlı yayınla buluşacak. Mücadele, Idman TV ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE – TOTTENHAM MAÇI IDMAN TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı Idman TV üzerinden takip etmek isteyenler, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayına ulaşabiliyor. Maç ayrıca internet platformları aracılığıyla da izlenebilecek. Idman TV yayını şifreli olarak sunulacak.

CRYSTAL PALACE – TOTTENHAM MAÇI BEIN SPORTS 3 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

beIN Sports 3 yayını, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden sunulan yayın şifreli olacak.

CRYSTAL PALACE – TOTTENHAM MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Premier Lig'deki Crystal Palace – Tottenham mücadelesi, 28 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

CRYSTAL PALACE – TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE – TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Crystal Palace'ın ev sahipliğinde oynanacak Premier Lig mücadelesi, Londra'da bulunan Selhurst Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.