Crystal Palace Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’nde İngiliz ekibi Crystal Palace ile İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele öncesinde maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve oynanacağı stat merak konusu oldu. “Crystal Palace - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda?” ve “Final maçı saat kaçta başlayacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Final karşılaşması, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan final mücadelesi futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki dev final mücadelesi saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye saati ile canlı yayınlanacağı belirtildi.

CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi televizyonun yanı sıra internet üzerinden de canlı takip edebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 yayını; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve TRT’nin dijital platformları üzerinden de şifresiz erişim sağlanabiliyor.

CRYSTAL PALACE - RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, Almanya’nın Leipzig kentinde bulunan Red Bull Arena Stadyumu’nda oynanacak. Dev finalde iki takım da Avrupa kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.