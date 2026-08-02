Ç.Rizespor Orijent maçı hangi kanalda, Ç.Rizespor Orijent nereden CANLI izlenir?

Hazırlık kampındaki performansını sürdürmek isteyen Çaykur Rize spor, Orijent karşısında sahaya çıkarken futbolseverlerin gündeminde "Ç.Rize spor Orijent maçı hangi kanalda?" ve "Ç.Rize spor Orijent nereden CANLI izlenir?" soruları yer alıyor. Yeni transferlerin ve takımın son durumunun yakından takip edileceği mücadele, kulübün resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak. Maçın yayın saati ve tüm canlı izleme detayları ise taraftarlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ç.RİZESPOR-ORİJENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rize spor ile Orijent arasında oynanacak hazırlık maçı herhangi bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanmayacak. Karşılaşma için resmi bir canlı yayıncı bulunmazken, mücadele Yayın Yok bilgisiyle listeleniyor. Bu nedenle futbolseverler karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlardan canlı olarak takip edemeyecek.

Ç.RİZESPOR-ORİJENT MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Orijent hazırlık maçı, 02 Ağustos 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Yeni sezon öncesi son durumunu görmek isteyen teknik ekipler açısından büyük önem taşıyan mücadelede iki takım da farklı oyuncularına forma şansı vermesi bekleniyor.

Ç.RİZESPOR-ORİJENT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması, Erzurum Stadyumu'nda oynanacak. Erzurum'da gerçekleştirilecek mücadele, her iki takımın sezon öncesi hazırlık sürecindeki performansını değerlendirmesi açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.

Ç.RİZESPOR-ORİJENT MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma için resmi bir televizyon veya dijital yayıncı açıklanmadı. Bu nedenle Ç.Rizespor-Orijent maçı canlı olarak ekranlara gelmeyecek. Maçla ilgili gelişmeler, skor bilgileri ve önemli anlar ise kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ile spor haber platformları üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

MAÇIN DETAYLARI

• Maç: Ç.Rizespor - Orijent

• Organizasyon: Hazırlık Maçı

• Tarih: 02 Ağustos 2026 Pazar

• Saat: 20.00

• Stadyum: Erzurum Stadyumu

• Yayın: Yayın Yok