Coşkun Yılmaz kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz'ın atanması sonrası gözler yeni Bakan Yardımcısı hakkında merak edilen bilgilere çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görev değişikliği gerçekleşirken, Coşkun Yılmaz'ın eğitim hayatı, mesleği, yaşı ve memleketi araştırılmaya başlandı. Coşkun Yılmaz kimdir? Coşkun Yılmaz kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte dikkat çeken kariyeri ve yeni görevi...

COŞKUN YILMAZ KİMDİR?

Dr. Coşkun Yılmaz, tarihçi, akademisyen ve bürokrat olarak tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Yılmaz, akademik çalışmalarını tarih, Osmanlı tarihi, İstanbul tarihi, siyasi düşünce tarihi ve kültürel miras alanlarında sürdürdü. Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Yılmaz, kamu kurumlarında da çeşitli görevler üstlendi. Son olarak Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı olarak görev yapan Coşkun Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

COŞKUN YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Coşkun Yılmaz'ın doğum tarihi 1965 olarak biliniyor. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

COŞKUN YILMAZ NERELİ?

Coşkun Yılmaz, Ordu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatının ilk yıllarını Ordu'da sürdüren Yılmaz, 1985 yılında Ordu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim aldı.

COŞKUN YILMAZ'IN KARİYERİ

Coşkun Yılmaz, meslek hayatına 1990 yılında Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı'nda arşivist olarak başladı. Akademik kariyerini de sürdüren Yılmaz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Uzun yıllar İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapan Yılmaz, Ayasofya İdari Kurulu Üyeliğinde de bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı görevine getirilen Yılmaz, yazma eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmalarında görev aldı. 31 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.