Çorum okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çorum'da okul yok mu (ÇORUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Çorum'da okullar tatil mi sorusu 4 Şubat Çarşamba günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Çorum'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Çorum Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.
4 Şubat Çarşamba Çorum okullar tatil mi, Çorum'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Çorum Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.
ÇORUM HAVA DURUMU
Çorum'da önümüzdeki dört gün boyunca soğuk ve bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yağış ihtimali düşük olsa da sabah ve gece saatlerinde ayaz ve pus görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 4 ila 8 derece arasında değişirken, gece sıcaklıklarının sıfıra yaklaşması bekleniyor. Özellikle erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.
ÇORUM OKULLAR TATİL Mİ?
4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.