Como- Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin gündeminde. İtalya Serie A'daki Como- Juventus maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te Como'daki Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

COMO-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Juventus arasındaki Serie A maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İtalya Serie A'nın Türkiye'deki yayın hakları kapsamında karşılaşma, bu kanalların abonelerine sunulacak.

S SPORT 2 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney+ üzerinden de izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın platformu olarak hizmet veriyor. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi, mobil uygulamaları ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden takip edilebilecek. S Sport Plus için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

COMO-JUVENTUS MAÇI HANGİ GÜN?

Como-Juventus maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, İtalya Serie A'nın normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek.

COMO-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 22.45 olarak belirlendi. Türkiye ile İtalya arasındaki saat farkı nedeniyle maç, İtalya yerel saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç saati ya da yayın programında değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

COMO-JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İtalya'nın kuzeyinde bulunan Como şehrindeki Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak. Como Gölü'nün hemen kıyısında yer alan stadyum, Avrupa'nın en etkileyici manzaralara sahip futbol stadyumlarından biri olarak gösteriliyor. Stadyuma adını veren Giuseppe Sinigaglia, Comolu bir kürek sporcusu olarak biliniyor.

İTALYA SERIE A HAKKINDA

Serie A, İtalya'nın en üst düzey profesyonel futbol ligidir. Ligde 20 takım mücadele ediyor ve sezon boyunca her takım diğerleriyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere ikişer kez karşılaşıyor. Sezon sonunda ligi zirvede tamamlayan takım şampiyon olurken, üst sıralarda yer alan takımlar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanıyor. Son üç sırada yer alan takımlar ise Serie B'ye düşüyor.

Serie A, taktik disiplini ve savunma anlayışıyla bilinen, dünya futbolunun köklü liglerinden biri olarak kabul ediliyor. Juventus, Milan ve Inter gibi kulüpler, ligin uluslararası arenadaki en tanınan temsilcileri arasında yer alıyor.

COMO VE JUVENTUS

Como, uzun yıllar alt liglerde mücadele ettikten sonra 2024 yılında Serie A'ya yükselerek İtalyan futbolunun dikkat çeken ekipleri arasına girdi. Kulüp, yükselişinin ardından yaptığı yatırımlar ve hücum futbolu anlayışıyla adından söz ettiriyor.

Juventus ise İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü olarak biliniyor. Siyah-beyaz renkleriyle tanınan ve Torino şehrinin temsilcisi olan kulüp, çok sayıda Serie A şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi kupalarıyla da Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri arasında yer alıyor.

MAÇIN ÖNEMİ

Como için Juventus karşısında oynanacak maç, sezonun en büyük sınavlarından biri niteliğinde. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı önemli bir sonuç almayı hedefliyor. Juventus ise ligdeki üst sıralar yarışında puan kaybetmemek için deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Bu nedenle karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Como-Juventus maçını izlemek için S Sport 2 ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olunması gerekiyor. Turkcell TV+ ve Disney+ kullanıcıları S Sport 2 kanalı üzerinden, internet kullanıcıları ise S Sport Plus platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

COMO'NUN YÜKSELİŞİ

Como'nun Serie A'ya dönüşü, İtalyan futbolunda son yılların en çok konuşulan hikâyelerinden biri oldu. Kulüp, yükselişinin ardından deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren bir kadro kurarak büyük takımlara karşı da mücadeleci bir oyun ortaya koymaya başladı. Göl kıyısındaki stadyum, kulübün yeniden canlanan taraftar kitlesiyle birlikte rakipler için zorlu bir deplasman haline geldi. Juventus karşısında oynanacak maç, Como'nun Serie A'daki iddiasını göstermesi açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.