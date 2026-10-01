Coffy Kahve Günü KAMPANYASI: 1 Ekim Coffy kahve günü kampanyası nedir, nasıl kullanılır?

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1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında kahve zincirlerinin kampanyaları gündeme gelirken, Coffy de kahve tutkunlarına yönelik fırsatıyla merak konusu oldu. Coffy uygulamasını indiren kullanıcıların kampanya kapsamında 1 kahveyi ücretsiz alabileceği belirtildi. Peki, 1 Ekim Coffy kahve günü kampanyası nedir ve nasıl kullanılır? Detaylar...

COFFY KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI

1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında Coffy tarafından kahve tutkunlarına yönelik kampanya duyuruldu. Kampanya kapsamında Coffy uygulamasını indiren kullanıcılar, 1 kahveyi ücretsiz alabiliyor.

Dünya Kahve Günü'ne özel olarak sunulan bu fırsat, 1 Ekim 2026 tarihinde kahve almak isteyen kullanıcıların araştırdığı kampanyalar arasında yer alıyor.

1 EKİM COFFY KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI NEDİR?

1 Ekim Coffy kahve günü kampanyası, Coffy uygulamasını indiren kullanıcılara 1 kahveyi ücretsiz alma fırsatı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların Coffy uygulamasını indirmesi gerekiyor.

Kampanya, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında kahve severlere sunulan ücretsiz kahve fırsatı olarak öne çıkıyor.

COFFY KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

Coffy kahve günü kampanyasından yararlanmak için Coffy uygulamasının indirilmesi gerekiyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar, kampanya kapsamında 1 kahveyi ücretsiz alabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların Coffy uygulaması üzerinden kampanyayı kullanması gerekiyor.