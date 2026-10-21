Club Brugge Lens maçı hangi kanalda, Club Brugge vs Lens nereden CANLI izlenir?

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Club Brugge – Lens maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele Türkiye’de tabii Spor 6 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden takip edilebilecek. İşte Club Brugge – Lens maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

CLUB BRUGGE LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge ile Lens arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor 6 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Maç, TRT 1 yayın akışında yer almıyor.

CLUB BRUGGE LENS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 6 kanalına bağlanabilecek. Tabii Spor 6’nın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internetten izlenebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla ulaşmak mümkün. Yayın bağlantısında değişiklik yaşanması halinde resmi yayıncının duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.

CLUB BRUGGE LENS MAÇI HANGİ GÜN?

Club Brugge ile Lens, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

CLUB BRUGGE LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22.00’de çalacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

CLUB BRUGGE LENS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Belçika’nın Brugge kentinde bulunan ve Club Brugge’ün iç saha maçlarını oynadığı Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak. Belçika ekibi, taraftarı önünde Fransız rakibine karşı avantajını kullanmayı hedefliyor.

AYNI AKŞAM LENS’İN EZELİ RAKİBİ DE SAHADA

Lens, Fransa’nın kuzeyindeki komşusu Lille ile ezeli bir rekabete sahip. İki takım arasındaki maçlar Fransa’da “Kuzey Derbisi” olarak biliniyor. Çarşamba akşamı Lens Brugge’de sahaya çıkarken, Lille de saat 19.45’te Galatasaray’ı ağırlayacak.

ÇARŞAMBA AKŞAMI ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü saat 22.00’de Club Brugge – Lens karşılaşmasının yanı sıra Bayern Münih – Arsenal, Real Betis – Feyenoord ve Aston Villa – Viking maçları da oynanacak. Akşamın erken saatlerinde ise saat 19.45’te Lille – Galatasaray mücadelesi TRT 1’den, Como – Manchester United maçı ise tabii Spor’dan yayınlanacak.

Bir not: Bu metinde de maç yeri Jan Breydel Stadyumu olarak geçiyor ve bu Club Brugge için doğru. Aynı stadın Aston Villa – Viking maçı için de yazılmış olması, o metindeki stat bilgisinin veri hatası olduğunu güçlendiriyor; o haberi yayınlamadan önce stadı Villa Park olarak düzeltmeni öneririm.