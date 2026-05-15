Çirkin sezon finali mi yapıyor? Çirkin 8. bölümde sezon finali mi yapacak, neden bu kadar erken sezon finali yapıyor?

Star TV’nin ilgiyle takip edilen yapımı “Çirkin” hakkında sezon finali iddiaları gündeme geldi. Dizinin yayın akışı ve bölüm planlamasına dair ortaya çıkan bilgiler izleyicilerde “Sezon finali mi geliyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Çirkin sezon finali mi yapıyor? Çirkin 8. bölümde sezon finali mi yapacak, neden bu kadar erken sezon finali yapıyor?

Erken sezon finali iddialarında yaz dönemine girilmesi, izlenme oranlarındaki düşüş ve reklam gelirlerindeki azalma gibi nedenler öne çıkıyor. Yayın planlamasında yapılan değişikliklerin de bu kararda etkili olduğu konuşuluyor. Dizinin 8. bölümüyle sezon finali yapacağı yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Henüz resmi açıklama beklenirken, finalin bu bölümle gelmesi ihtimali izleyiciler arasında merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇİRKİN SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Evet. Star TV ekranlarında yayınlanan “Çirkin” dizisi sezon finali yapıyor. Yapılan açıklamalara göre dizi 8. bölümüyle ekranlara ara verecek ve sezon finali gerçekleştirecek.

ÇİRKİN NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

Dizinin 8. bölümünün yayınlanmasıyla birlikte sezon finali yapması bekleniyor. Bu bölüm, sezonun son bölümü olarak ekranlara gelecek.

ÇİRKİN NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Erken sezon finalinin nedenleri arasında bayram dönemine denk gelen yayın boşlukları, yaz aylarında izleyici sayısındaki düşüş ve reklam gelirlerindeki azalma öne çıkıyor. Ayrıca televizyon izlenme oranlarının yaz döneminde gerilemesi nedeniyle kanalların yayın planlamasında değişiklik yaptığı belirtiliyor.

