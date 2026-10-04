Çirkin final mi yapıyor, çirkin neden final yapıyor, Çirkin bitti mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Star TV'nin pazar akşamı dizisi Çirkin hakkında izleyicilerin en çok merak ettiği sorular "Çirkin final mi yapıyor?", "Çirkin neden final yapıyor?" ve "Çirkin bitti mi?" oldu. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrolde olduğu dizinin 11. bölümde final yapacağı kesinleşti ve Star TV'nin resmi sitesinde 11. bölüm fragmanı "Final" etiketiyle yayınlandı. Bu karara göre Çirkin'in 11. ve son bölümü 4 Ekim 2026 Pazar günü ekrana gelecek. Dizinin hikâyesi bu bölümle sona erecek.
Çirkin dizisinin final kararının ardından izleyiciler, dizinin neden bittiğini araştırmaya başladı. Kararın arkasında reyting sonuçları var. İlk sezonunda başarılı bir grafik yakalayan dizi, eylül ayında ikinci sezonla ekrana döndü ancak beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi de düşen reytinglerin ardından diziyi bitirme kararı aldı. Yapım ekibi ise yaptığı açıklamada kararın "hiçbirimizin elinde olmayan sebeplerle" alındığını belirtti. Çirkin dizisi bitti mi sorusunun cevabı evet: Dizi, bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda ediyor.
ÇİRKİN FİNAL Mİ YAPIYOR?
Evet, Çirkin dizisi final yapıyor. Star TV'nin resmi internet sitesinde 11. bölüm tanıtımının "Final" ifadesiyle yayımlanmasıyla dizinin sona ereceği kesinleşti. Böylece dizinin devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik de sona ermiş oldu.
ÇİRKİN NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Final kararında en büyük etken reyting sonuçları oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül ayında ikinci sezonuyla yeniden ekrana gelen dizi, ilk sezonundaki başarılı grafiğe rağmen yeni sezonda beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi de düşen reytingler üzerine projeyi sonlandırma kararı aldı.
YAPIM EKİBİNDEN FİNAL AÇIKLAMASI
Final kararının ardından yapım ekibi sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Açıklamada dizinin izleyiciye yeni bir soluk getirdiği ve övgü aldığı vurgulanırken, kararın ekibin kontrolü dışındaki nedenlerle alındığı ve dizinin 11. bölümde sona ereceği belirtildi. Yapım ekibi ayrıca tüm oyunculara, emeği geçen ekibe ve kanala teşekkür etti.
ÇİRKİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Çirkin'in 11. ve final bölümü 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Bu bölüm bir sezon finali olmayacak, dizinin son bölümü olacak.
ÇİRKİN DİZİSİ BİTTİ Mİ?
Evet, Çirkin dizisi bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda ediyor. 29 Mart 2026'da ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan dizi, kısa ama dikkat çeken bir ekran yolculuğunu geride bırakacak. Şu an için final kararının değiştiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem'in hayatını ve yıllar sonra çocukluğundan beri sevdiği Kadir'le yeniden kesişen yollarını anlatıyor. Final bölümünde de hikâyenin merkezinde Kadir ve Meryem olacak.
ÇİRKİN OYUNCU KADROSU
Dizide Çağlar Ertuğrul Kadir Tunalı'yı, Derya Pınar Ak ise Meryem Tunalı'yı canlandırıyor. Kadroda ayrıca Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Baran Bölükbaşı ve Olgun Toker gibi isimler bulunuyor. Dizinin yapımcısı 25 Film.
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