Çirkin final mi yapıyor, çirkin neden final yapıyor, Çirkin bitti mi?

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Çirkin dizisinin final kararının ardından izleyiciler, dizinin neden bittiğini araştırmaya başladı. Kararın arkasında reyting sonuçları var. İlk sezonunda başarılı bir grafik yakalayan dizi, eylül ayında ikinci sezonla ekrana döndü ancak beklenen izlenme oranlarına ulaşamadı. Kanal yönetimi de düşen reytinglerin ardından diziyi bitirme kararı aldı. Yapım ekibi ise yaptığı açıklamada kararın "hiçbirimizin elinde olmayan sebeplerle" alındığını belirtti. Çirkin dizisi bitti mi sorusunun cevabı evet: Dizi, bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda ediyor.

ÇİRKİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Çirkin dizisi final yapıyor. Star TV'nin resmi internet sitesinde 11. bölüm tanıtımının "Final" ifadesiyle yayımlanmasıyla dizinin sona ereceği kesinleşti. Böylece dizinin devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik de sona ermiş oldu.