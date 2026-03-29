Çirkin dizisi nerede çekildi? Çirkin dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Televizyon dünyası, her sezon yeni hikâyelerle izleyiciyi ekran başına çekmeye devam ederken, dramatik derinliği ve güçlü anlatımıyla öne çıkan yapımlar dikkat çekiyor. Bu yapımlar arasında yer alan Çirkin dizisi, daha ilk andan itibaren yarattığı merak duygusuyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Peki, Çirkin dizisi nerede çekildi? Çirkin dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.
ÇİRKİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapımın çekimleri tamamen İstanbul’da gerçekleştirilmektedir. Özellikle dizinin açılış sahneleri, İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Bebek’te çekilmiştir.
İstanbul’un farklı yüzlerini yansıtan çekim mekanları, dizinin atmosferine güçlü bir katkı sağlıyor. Modern şehir yaşamı ile mahalle kültürünün iç içe geçtiği sahneler, hikâyenin dramatik yapısını daha etkileyici hale getiriyor. Bu yönüyle dizi, yalnızca bir hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda İstanbul’un sosyal ve kültürel dokusunu da izleyiciye aktarıyor.
ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Hikâye, Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim olan Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlıyor. Bu gizemli olay, yalnızca bireysel bir kayıp değil; aynı zamanda büyük bir dönüşümün başlangıcı olarak karşımıza çıkıyor.
Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem, hayatın zorluklarıyla erken yaşta tanışır. Tüm yaşadıklarına rağmen kalbinde büyüttüğü tek duygu ise saf bir aşktır: Kadir’e olan sevgisi. Ancak yıllar içinde Kadir’in hayatı bambaşka bir yöne evrilir. Güç, para ve ihtirasla şekillenen bir dünyaya adım atan Kadir ile Meryem’in yolları yeniden kesiştiğinde, ortaya sıradan bir aşk hikâyesinden çok daha fazlası çıkar.
Dizi, yalnızca romantik bir anlatı sunmakla kalmaz; aynı zamanda karakterlerin içsel çatışmalarını ve toplumsal dönüşümleri de güçlü bir şekilde işler. Bu yönüyle “Çirkin”, dramatik derinliği yüksek bir yapım olarak öne çıkmaktadır.
ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:
Çağlar Ertuğrul
Derya Pınar Ak
Başak Gümülcinelioğlu
Olgun Toker
Baran Bölükbaşı
Cahit Gök
Gözde Kansu
Sema Gültekin
Zeynep Eylül Ersöz
Özlem Kaya
Eren Demirbaş
Buse Badurlar
Yusuf Nebioğlu
Berkay Şahinoğlu
Ferhat Akgün
Öykü Su Sakarya
Efe Poylu
Emre Akarsu
Müfit Aytekin
Mina Şirin Korkmaz
Kadir Bertan
Nur Sürer
Çetin Tekindor
Bu güçlü kadro, dizinin dramatik yapısını destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle usta oyuncular ile genç isimlerin aynı projede buluşması, hikâyeye hem derinlik hem de dinamizm kazandırıyor.