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CİMER öğretmene teşekkür mesajı nasıl yazılır sorusunun yanıtı oldukça basit. CİMER'in internet sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yapan vatandaşlar, başvuru türü olarak "Teşekkür" seçeneğini işaretleyip öğretmenin adını, görev yaptığı okulu ve teşekkür mesajını yazarak başvurularını gönderebiliyor. CİMER'e iletilen teşekkür mesajları ilgili kuruma, yani Milli Eğitim Bakanlığı'na ve öğretmenin bağlı olduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne yönlendiriliyor. Böylece öğretmenin emeği resmi kayıtlara da geçmiş oluyor.

CİMER'DEN ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR NASIL YAPILIR?

CİMER üzerinden öğretmene teşekkür mesajı göndermek için şu adımları izlemek gerekiyor:

cimer.gov.tr adresine girin.

"Başvuru Yap" bölümüne tıklayın ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Başvuru türü olarak "Teşekkür" seçeneğini işaretleyin.

İlgili kurum olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı seçin.

Başvuru konusu kısmına "Öğretmene teşekkür" gibi kısa bir başlık yazın.

Mesaj alanına öğretmenin adını soyadını, görev yaptığı okulun adını, il ve ilçe bilgisini ve teşekkür mesajınızı yazın.

Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra başvurunuzu gönderin.

Başvurunun ardından size bir başvuru numarası verilir. Bu numarayla başvurunuzun durumunu CİMER üzerinden takip edebilirsiniz.

CİMER TEŞEKKÜR MESAJINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Teşekkür mesajının doğru öğretmene ulaşabilmesi için öğretmenin adı ve soyadının eksiksiz yazılması gerekiyor. Okulun tam adı ile il ve ilçe bilgisinin de mutlaka belirtilmesi önemli. Mesajda öğretmenin hangi davranışı ya da emeği için teşekkür edildiğinin somut olarak anlatılması, başvurunun daha anlamlı olmasını sağlıyor. Mesajın saygılı bir dille ve kısa, öz biçimde yazılması öneriliyor.

CİMER ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI ÖRNEKLERİ

Veliler ve öğrenciler için hazırlanan örnek teşekkür mesajları şöyle:

Örnek 1:"[Okul adı], [il/ilçe] bünyesinde görev yapan [öğretmen adı soyadı] öğretmenimize, çocuğumuz [öğrenci adı]'nın eğitimine gösterdiği özveri, sabır ve ilgi için içtenlikle teşekkür ederiz. Öğrencilerine yalnızca ders değil, değer de kazandıran öğretmenimizin emeklerinin takdir edilmesini arz ederiz."

Örnek 2:"[Okul adı] [sınıf] öğretmeni [öğretmen adı soyadı], çocuğumuzun okula uyum sürecinde gösterdiği yakın ilgi ve sevgi dolu yaklaşımıyla ailemize büyük destek olmuştur. Kendisine gösterdiği emek için teşekkür eder, çalışmalarının ilgili makamlarca takdir edilmesini rica ederiz."

Örnek 3:"[Okul adı] [branş] öğretmeni [öğretmen adı soyadı], derslerini öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde anlatarak çocuğumuzun derse olan sevgisini artırmıştır. Öğretmenimizin özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunarız."

Örnek 4: "Öğretmenler Günü vesilesiyle [okul adı] okulunda görev yapan değerli öğretmenimiz [öğretmen adı soyadı]'na, öğrencilerine kattığı bilgi, sevgi ve güzel örnek olduğu için teşekkür ediyoruz. Emeklerinin karşılığını görmesini diliyoruz."

CİMER TEŞEKKÜR MESAJI ÖĞRETMENE ULAŞIR MI?

CİMER'e iletilen teşekkür mesajları, başvuruda seçilen kuruma yönlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan teşekkür başvuruları, öğretmenin görev yaptığı il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul yönetimi aracılığıyla ilgili öğretmene iletiliyor. Bazı il ve ilçe müdürlükleri bu tür teşekkür başvurularını öğretmene resmi bir yazıyla bildiriyor.