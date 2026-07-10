Cihan Kamer kimdir, Cihan Kamer mesleği ne, zengin mi, serveti ne kadar?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak bilinen Cihan Kamer, iş dünyasındaki yatırımları ve girişimleriyle sık sık gündeme geliyor. "Cihan Kamer kimdir?", "Mesleği ne?", "Zengin mi?" ve "Serveti ne kadar?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Kamer'in kariyerini ve ekonomik başarısını araştırıyor. İşte Cihan Kamer'in hayatı, iş yaşamı ve servetine ilişkin merak edilen bilgiler.

CİHAN KAMER KİMDİR?

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan Cihan Kamer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Denizli'nin Çivril ilçesinden olan Kamer, Türkiye'nin köklü mücevher markalarından Atasay Mücevherat ile özdeşleşen isimlerden biri olarak biliniyor.

Cihan Kamer, iş hayatındaki başarılarının yanı sıra aile şirketini uluslararası alanda büyüten önemli yöneticiler arasında gösteriliyor.

CİHAN KAMER'İN MESLEĞİ NE?

Cihan Kamer'in mesleği iş insanlığıdır. Mücevher ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Atasay Mücevherat'ta uzun yıllar yöneticilik yapan Kamer, şirketin büyümesinde önemli rol oynadı.

Ayrıca İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini de üstlenen Kamer, sektörün önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıktı.

ATASAY MÜCEVHERAT İLE BAĞLANTISI

Atasay Mücevherat, Cihan Kamer'in babası Atasay Kamer tarafından 1989 yılında kuruldu. Cihan Kamer, şirketin genel müdürlüğünü üstlenerek markanın Türkiye'de ve yurt dışında büyümesine katkı sağladı.

2015 yılının Ocak ayında ise Atasay Mücevherat CEO'luğu görevini oğlu Atasay Kamer'e devretti.

CİHAN KAMER ZENGİN Mİ?

Cihan Kamer, Türkiye'nin önde gelen mücevher şirketlerinden birinin yöneticiliğini yapmış olması nedeniyle iş dünyasında varlıklı isimler arasında değerlendiriliyor. Atasay Mücevherat'ın sektördeki güçlü konumu, Kamer ailesinin ekonomik gücü hakkında önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Ancak Cihan Kamer'in kişisel mal varlığına veya toplam servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

CİHAN KAMER'İN SERVETİ NE KADAR?

Cihan Kamer'in serveti hakkında net ve doğrulanmış resmi bir rakam açıklanmış değildir. Kamuoyunda çeşitli tahminler yer alsa da, bu rakamlar resmi kaynaklarla doğrulanmış bilgiler değildir.

Bu nedenle Cihan Kamer'in servetiyle ilgili kesin bir miktar vermek mümkün değildir.

AİLE HAYATI VE ÇOCUKLARI

Cihan Kamer'in eşi Çiğdem Kamer'dir. Çiftin Atasay Kamer ve Simay Kamer adında iki çocuğu bulunuyor.

Simay Kamer, 2015 yılında Ahmet Uras ile evlendi. Çiftin nikâhını dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, nikâh şahitliklerini Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yaptı.

EĞİTİM VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Cihan Kamer, babası Atasay Kamer adına Denizli'nin Çivril ilçesinde Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu yaptırdı. Bu yatırım, Kamer ailesinin eğitim alanındaki önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Atasay ailesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı kamuoyunda zaman zaman gündeme gelirken, Rize'de yaptırdıkları bir sağlık merkezine Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adının verilmesi de bu yakınlığın örneklerinden biri olarak gösteriliyor.