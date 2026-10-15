Cihan Aydın Beşiktaş karnesi - Cihan Aydın Trabzonspor karnesi

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Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide görev alacak hakemin belli olmasıyla birlikte, Cihan Aydın'ın iki takımın maçlarındaki performansı merak konusu oldu. 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde, Aydın'ın yönettiği Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının sonuçları araştırılıyor. Cihan Aydın Beşiktaş karnesi ve Cihan Aydın Trabzonspor karnesi haberimizde.

CİHAN AYDIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Cihan Aydın'ın yönettiği Beşiktaş maçları incelendiğinde, siyah-beyazlı ekibin farklı sezonlarda Süper Lig ve kupa karşılaşmalarında sahaya çıktığı görülüyor. Paylaşılan maç kayıtlarında Beşiktaş'ın galibiyetlerinin yanı sıra beraberlik ve mağlubiyetle tamamlanan karşılaşmalar da yer alıyor.

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Verilen maç kayıtlarına göre Cihan Aydın'ın yönettiği Beşiktaş karşılaşmaları ve sonuçları şöyle:

23 Nisan 2026: Beşiktaş 3-0 Alanyaspor

28 Şubat 2026: Kocaelispor 0-1 Beşiktaş

20 Aralık 2025: Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor

8 Kasım 2025: Antalyaspor 1-3 Beşiktaş

1 Haziran 2025: Bodrum FK 0-4 Beşiktaş

12 Nisan 2025: Beşiktaş 0-2 Başakşehir FK

15 Şubat 2025: Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

21 Aralık 2024: Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

18 Mayıs 2024: Beşiktaş 2-2 Hatayspor

22 Nisan 2023: Ümraniyespor 0-2 Beşiktaş

Bu karşılaşmalar arasında 15 Şubat 2025'te oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi de bulunuyor. Söz konusu maç, siyah-beyazlı ekibin sahasında 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

CİHAN AYDIN TRABZONSPOR KARNESİ

Cihan Aydın'ın yönettiği Trabzonspor maçları arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmaları bulunuyor. Verilen kayıtlarda bordo-mavili takımın farklı rakiplerle oynadığı maçların sonuçları yer alırken, Beşiktaş ile karşılaştığı mücadele de bu listede öne çıkıyor.

CİHAN AYDIN'IN YÖNETTİĞİ TRABZONSPOR MAÇLARI

Paylaşılan maç kayıtlarına göre Cihan Aydın'ın yönettiği Trabzonspor karşılaşmaları ve sonuçları şöyle:

4 Nisan 2026: Trabzonspor 2-1 Galatasaray

9 Mart 2026: Kayserispor 1-3 Trabzonspor

5 Ocak 2026: Galatasaray 4-1 Trabzonspor

1 Kasım 2025: Galatasaray 0-0 Trabzonspor

18 Ağustos 2025: Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor

14 Mayıs 2025: Galatasaray 3-0 Trabzonspor

24 Nisan 2025: Trabzonspor 2-0 Göztepe

15 Şubat 2025: Beşiktaş 2-1 Trabzonspor

12 Ocak 2025: Trabzonspor 5-0 Antalyaspor

26 Ekim 2024: Göztepe 2-1 Trabzonspor

11 Ağustos 2024: Sivasspor 0-0 Trabzonspor

8 Mayıs 2024: Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor

11 Ocak 2024: Trabzonspor 2-1 Samsunspor

10 Kasım 2023: Trabzonspor 2-1 Konyaspor

29 Nisan 2023: Konyaspor 2-1 Trabzonspor

Trabzonspor'un listelenen maçları arasında 15 Şubat 2025'te Beşiktaş'a karşı oynadığı karşılaşma da yer alıyor. Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadele, siyah-beyazlı takımın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.