Cide nerede hangi ile bağlı, Cide Kastamonu’da mı (Mukadderat)?

Mavi ile yeşilin kucaklaştığı büyüleyici atmosferiyle son dönemin en çok konuşulan rotalarından biri olan Cide hangi ilde yer alıyor? Batı Karadeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip olan bu şirin ilçe, Kastamonu il merkezine yaklaşık 135 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Gerek tarihi dokusu gerekse Rıfat Ilgaz gibi usta isimlerin izlerini taşıyan kültürel yapısıyla Cide nerede diyenler için hazırladığımız bu kapsamlı içerikte, ilçeye dair merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

CİDE NEREDE VE HANGİ ŞEHRİMİZİN SINIRLARI İÇİNDE?

Batı Karadeniz'in hırçın dalgaları ile yemyeşil ormanlarının kucaklaştığı bir noktada yer alan Cide, Türkiye'nin kuzeyinde, Kastamonu iline bağlı bir sahil ilçesidir. Karadeniz sahil şeridi boyunca uzanan en karakteristik yerleşim yerlerinden biri olan Cide, hem coğrafi konumu hem de bozulmamış doğasıyla bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kastamonu şehir merkezinin kuzeybatısında konumlanan ilçe, denizle iç içe bir yaşam sürmek isteyenlerin ve doğa tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alır.

CİDE'NİN COĞRAFİ KONUMU VE KOMŞULARI

Cide, konumu itibarıyla Batı Karadeniz Bölümü'nde stratejik bir noktada bulunur. İlçenin coğrafi sınırları ve komşuluk ilişkileri şu şekildedir:

• Kuzeyinde: Karadeniz'in uçsuz bucaksız suları,

• Doğusunda: Kastamonu'nun bir diğer sahil ilçesi olan Doğanyurt,

• Güneyinde: Küre Dağları'nın muhteşem manzarasıyla Şenpazar ve Azdavay ilçeleri,

• Batısında: Bartın iline bağlı olan Kurucaşile ilçesi yer almaktadır.

KASTAMONU MERKEZE UZAKLIĞI VE ULAŞIM REHBERİ

Cide, bağlı olduğu Kastamonu il merkezine yaklaşık 135 kilometre mesafededir. Ancak yolun Karadeniz'e özgü virajlı ve engebeli yapısı nedeniyle bu mesafe zaman olarak biraz daha uzun sürebilmektedir. İlçeye ulaşım temel olarak iki ana güzergah üzerinden sağlanır:

1. Sahil Yolu: Bartın üzerinden gelen kıyı şeridini takip ederek eşsiz deniz manzaraları eşliğinde Cide'ye ulaşabilirsiniz.

2. Kastamonu İç Yolu: Kastamonu merkezden ayrılan ve Küre Dağları Milli Parkı'nın eteklerinden geçen Şenpazar yolu üzerinden ilçeye varış sağlanır.

MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞMA NOKTASI: CİDE'NİN ÖNEMİ

Cide'yi diğer sahil ilçelerinden ayıran en önemli özellik, yaklaşık 11 kilometrelik kesintisiz plajı ve Batı Karadeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip olmasıdır. Dünyaca ünlü yazar Rıfat Ilgaz'ın memleketi olması hasebiyle kültürel bir değere de sahip olan ilçe, son yıllarda dizi ve film sektörünün de (son olarak Mukadderat filmi gibi) gözdesi haline gelmiştir. Gideros Koyu gibi doğa harikalarını bünyesinde barındıran Cide, Kastamonu'nun turizm potansiyeli en yüksek noktalarından biri olarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır.