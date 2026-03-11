Çiçek Otlu'nun sağlık durumu nasıl, hangi hastanede yatıyor? DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu ameliyat mı oldu?

Dem Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu ile ilgili son gelişmeler, vatandaşlar ve sosyal medyada yoğun merak uyandırdı. Otlu'nun sağlık durumu ve olası ameliyatı, gündemdeki en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çiçek Otlu'nun sağlık durumu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇİÇEK OTLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çiçek Otlu'nun sağlık durumu ile ilgili olarak DEM Parti tarafından yapılan resmi açıklamada, Otlu'nun tıbbi müdahale gerektiren bir durum nedeniyle ameliyata alındığı belirtiliyor. Ancak hastalığın türü, tanısı veya ameliyatın detayları hakkında kamuoyuna henüz bilgi verilmedi. Parti yetkililerinin, sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin doktorların değerlendirmeleri doğrultusunda ilerleyen süreçte paylaşması bekleniyor.

ÇİÇEK OTLU KİMDİR?

Çiçek Otlu, 1973 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğmuş bir siyasetçidir. Babasının adı Tevfik, annesinin adı Fatma'dır. İlk öğrenimini Bursa'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda tamamlayan Otlu, eğitimine Ankara Ayrancı Lisesi'nde devam etti.

Genç yaşlardan itibaren toplumsal ve siyasi hareketlerle ilgilenen Otlu, özellikle kadın hareketi ve sol siyasette aktif rol aldı. 1990'lı yıllarda çeşitli sosyalist örgütlenmeler ve yayın organlarında görev aldı; bir dönem Atılım Gazetesi'nde gazetecilik yaptı.

Kadın hakları, emek mücadelesi ve toplumsal eşitlik konularında çalışmalarıyla öne çıkan Otlu, 2005–2009 yılları arasında Emekçi Kadınlar Derneği başkanlığı görevini yürüttü. 2009–2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı, 2016–2019 yılları arasında ise Genel Başkanlık görevini üstlendi.

2021–2023 yılları arasında Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü ve Sosyalist Kadın Dergisi editörlüğü yapan Otlu, 2023 seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Daha sonra DEM Parti çatısı altında siyasi çalışmalarını sürdürdü. Mecliste özellikle kadın hakları, sosyal politikalar ve demokrasi alanlarında aktif rol aldığı bilinmektedir.

ÇİÇEK OTLU KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Çiçek Otlu, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

ÇİÇEK OTLU NERELİ?

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğan Otlu, aslen Sivaslıdır.

ÇİÇEK OTLU HANGİ PARTİDEN?

İstanbul milletvekili olan Çiçek Otlu, siyasi çalışmalarını DEM Parti bünyesinde sürdürmektedir. 2023 genel seçimlerinde ise Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir.

ÇİÇEK OTLU'NUN SAĞLIK DURUMU

DEM Parti'nin resmi açıklamasına göre Otlu, tıbbi müdahale gerektiren bir durum nedeniyle ameliyata alınmıştır. Hastalığın detayları veya tanısı hakkında henüz resmi bilgi paylaşılmamıştır. Parti yetkilileri, sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin doktor değerlendirmeleri doğrultusunda ilerleyen süreçte açıklanacağını bildirmiştir.

ÇİÇEK OTLU NEDEN AMELİYAT OLDU?

DEM Parti açıklamasına göre, doktor kararıyla gerçekleştirilen ameliyat tıbbi müdahale gerektiren bir durum nedeniyle yapılmıştır. Operasyonun detayları paylaşılmamış, gelişmelerin ilerleyen süreçte duyurulacağı belirtilmiştir. Sosyal medyada Otlu için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılmıştır.