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CHP'nin kaç milletvekili var, CHP toplam vekil sayısı kaç?

CHP'nin kaç milletvekili var, CHP toplam vekil sayısı kaç?
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"CHP'nin kaç milletvekili var, CHP toplam vekil sayısı kaç?" sorusu, Türkiye siyasetindeki son gelişmelerin ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM'deki sandalye dağılımında yaşanan değişiklikler ve milletvekili transferleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin güncel milletvekili sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte CHP'nin Meclis'teki toplam vekil sayısına ilişkin son durum.

TBMM'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından "CHP'nin kaç milletvekili var, CHP toplam vekil sayısı kaç?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Meclis'teki güncel sandalye dağılımı ve CHP'nin sahip olduğu milletvekili sayısı, ana muhalefet dengelerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte CHP'nin güncel milletvekili sayısı ve merak edilen detaylar.

TBMM KOLTUK DAĞILIMI

• Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 277 milletvekili

• Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 135 milletvekili

• Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 56 milletvekili

• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 46 milletvekili

• İYİ Parti: 29 milletvekili

• Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili

• Bağımsız Milletvekilleri: 11 milletvekili

• Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4 milletvekili

• Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili

• Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3 milletvekili

• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2 milletvekili

• Emek Partisi (EMEP): 2 milletvekili

• Saadet Partisi: 1 milletvekili

• Demokratik Sol Parti (DSP): 1 milletvekili

• Demokrat Parti (DP): 1 milletvekili

Toplam milletvekili sayısı: 592

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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