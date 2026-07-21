TBMM'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından "CHP'nin kaç milletvekili var, CHP toplam vekil sayısı kaç?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Meclis'teki güncel sandalye dağılımı ve CHP'nin sahip olduğu milletvekili sayısı, ana muhalefet dengelerinin yeniden şekillenmesiyle birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte CHP'nin güncel milletvekili sayısı ve merak edilen detaylar.

TBMM KOLTUK DAĞILIMI

• Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 277 milletvekili

• Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 135 milletvekili

• Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 56 milletvekili

• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 46 milletvekili

• İYİ Parti: 29 milletvekili

• Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili

• Bağımsız Milletvekilleri: 11 milletvekili

• Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4 milletvekili

• Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili

• Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3 milletvekili

• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2 milletvekili

• Emek Partisi (EMEP): 2 milletvekili

• Saadet Partisi: 1 milletvekili

• Demokratik Sol Parti (DSP): 1 milletvekili

• Demokrat Parti (DP): 1 milletvekili

Toplam milletvekili sayısı: 592