Haberler

CHP'den kaç tane milletvekili istifa etti, kaç kişi Özgür Özel'in partisine geçti? Son dakika...

CHP'den kaç tane milletvekili istifa etti, kaç kişi Özgür Özel'in partisine geçti? Son dakika...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de yaşanan son siyasi gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Partiden istifa eden milletvekillerinin sayısı ve Özgür Özel'in kurduğu belirtilen partiye geçiş iddiaları siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, vatandaşlar konuyla ilgili son durumu araştırıyor. Peki, CHP'den kaç milletvekili istifa etti, kaç kişi Özgür Özel'in partisine geçti?

Siyaset gündeminde CHP'de yaşanan ayrılıklar ve milletvekillerinin yeni siyasi adreslerine ilişkin iddialar öne çıkıyor. İstifa eden milletvekillerinin sayısı ile Özgür Özel'in partisine geçtiği öne sürülen isimler kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer alırken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. CHP'den kaç milletvekili istifa etti, kaç kişi Özgür Özel'in partisine geçti? İşte son dakika gelişmeleri...

CHP'DEN KAÇ TANE MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) resmi olarak istifa ederek "YENİ Parti"nin kuruluş evraklarını imzaladı. Siyasi arenada dengeleri derinden sarsacak bu hamleyle birlikte, toplam 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na dahil oldu.

KURULUŞ DİLEKÇESİNDE 91 VEKİLİN İMZASI VAR

Sabah saatlerinde Yeni Parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzalayan Özel, “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi. Kurmaylar, sonrasında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor.

CHP MECLİS'TE 5. SIRAYA GERİLEDİ

Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi. 91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.

İŞTE İSTİFALAR SONRASI OLUŞAN YENİ TABLO

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 277
  • YENİ PARTİ - 91
  • HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ- 56
  • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 46
  • CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 44
  • İYİ PARTİ - 29

GRUP TOPLANTISINDA VEDA ETMİŞTİ

Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın

YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış

Belediyede yasak aşk skandalı: Başkan, spiker sevgilisini işe almış
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Dünyaca ünlü mobilya mağazasında skandal görüntü
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı