CHP'den kaç tane milletvekili istifa etti, kaç kişi Özgür Özel'in partisine geçti? Son dakika...

Siyaset gündeminde CHP'de yaşanan ayrılıklar ve milletvekillerinin yeni siyasi adreslerine ilişkin iddialar öne çıkıyor. İstifa eden milletvekillerinin sayısı ile Özgür Özel'in partisine geçtiği öne sürülen isimler kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer alırken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. CHP'den kaç milletvekili istifa etti, kaç kişi Özgür Özel'in partisine geçti? İşte son dakika gelişmeleri...

CHP'DEN KAÇ TANE MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) resmi olarak istifa ederek "YENİ Parti"nin kuruluş evraklarını imzaladı. Siyasi arenada dengeleri derinden sarsacak bu hamleyle birlikte, toplam 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak Yeni Parti Kurucular Kurulu'na dahil oldu.

KURULUŞ DİLEKÇESİNDE 91 VEKİLİN İMZASI VAR

Sabah saatlerinde Yeni Parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzalayan Özel, “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi. Kurmaylar, sonrasında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 91 milletvekilinin imzası yer alıyor.

CHP MECLİS'TE 5. SIRAYA GERİLEDİ

Peş peşe gelen istifa dilekçelerinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı radikal bir şekilde değişti. CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e düşerek, TBMM'de 5. sıraya geriledi. 91 milletvekilinin ayrılmasıyla sandalye sayısında büyük bir erime yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır elinde bulundurduğu ana muhalefet partisi statüsünü kaybetti.

İŞTE İSTİFALAR SONRASI OLUŞAN YENİ TABLO

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 277

YENİ PARTİ - 91

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ- 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 46

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 44

İYİ PARTİ - 29

GRUP TOPLANTISINDA VEDA ETMİŞTİ

Özel, TBMM Grup toplantısında konuşmuştu. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." demişti.