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CHP'den hangi üyeler istifa etti (tam liste)? SON DAKİKA! CHP'den istifa eden 28 kişi kimdir, neden istifa ettiler?

CHP'den hangi üyeler istifa etti (tam liste)? SON DAKİKA! CHP'den istifa eden 28 kişi kimdir, neden istifa ettiler?
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Son dakika iddiaları siyaset gündemini hareketlendirirken “CHP’den istifa eden 28 kişi kimdir?” sorusu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettikleri öne sürülen 28 kişilik listeye ilişkin resmi açıklamalar merak edilirken, istifaların neden gerçekleştiği ve hangi isimleri kapsadığı tartışma konusu oldu. Peki, CHP'den hangi üyeler istifa etti (tam liste)? CHP'den istifa eden 28 kişi kimdir, neden istifa ettiler?

Sosyal medyada hızla yayılan “CHP’den 28 kişi istifa etti” iddiası sonrası gözler parti kulislerine çevrildi. İddialara göre istifa eden isimlerin parti içi anlaşmazlıklar ve siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararı aldığı öne sürülürken, konuya ilişkin net ve doğrulanmış liste bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hareketlilik siyaset gündeminin odağına yerleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHP'DEN HANGİ ÜYELER İSTİFA ETTİ?

CHP'de gözler bugün saat 13.00'te yapılacak kritik Parti Meclisi toplantısına çevrilirken, Özgür Özel cephesinden gündem yaratacak bir hamle geldi. Özgür Özel'in ekibinden 28 PM üyesi, CHP Parti Meclisi'nden istifa etti. Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin başlayabilecek olması nedeniyle söz konusu hamle büyük önem taşıyor.

CHP ÜYELERİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla başlayan yönetim krizi her geçen gün daha da derinleşirken, gözlerin çevrildiği kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in ekibinden 28 PM üyesi, CHP Parti Meclisi'nden istifa etti.

Saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde ortaya çıkan gelişme, CHP'de uzun süredir devam eden liderlik tartışmalarını yeni bir aşamaya taşıdı. Son dönemde yaşanan ihraçlar, mutlak butlan kararı sonrası başlayan hukuki süreç ve olağanüstü kurultay talepleri nedeniyle parti içindeki gerilim zaten üst seviyedeydi.

HEDEF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY MI?

CHP kulislerinde istifa kararının arkasındaki en önemli gerekçenin olağanüstü kurultay sürecini hızlandırmak olduğu konuşuluyor. Parti tüzüğüne göre Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin önü açılabiliyor. Bu nedenle yaşanacak olası toplu istifaların yalnızca bir protesto değil, aynı zamanda partiyi yeniden kurultaya götürmeyi amaçlayan stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

Son günlerde Özgür Özel'e yakın isimlerin delegelerden olağanüstü kurultay için imza topladığı ve bu konuda hazırlık yaptığı yönündeki iddialar da Ankara kulislerinde sıkça dile getiriliyordu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

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