CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler hangileri? AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye’de yerel yönetimlerde dikkat çeken siyasi hareketlilik yaşanmaktadır. Bu süreçte bazı belediye başkanlarının görevlerinden istifa ederek farklı bir siyasi tercihe yöneldiği iddia edilmektedir. Peki, CHP'den AK Parti'ye geçen belediyeler hangileri? AK Parti'ye geçen belediye başkanları kimler? Detaylar...
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Türkiye siyasetinde yerel yönetimler düzeyinde yaşanan hareketlilik dikkat çekmektedir. Kendi içinde krizlerle boğuştuğu öne sürülen CHP’den bazı belediye başkanlarının istifa ederek farklı bir siyasi tercihte bulunduğu iddia edilmektedir. Bu süreçte, toplam 17 belediye başkanının görevlerinden ayrıldığı ve bu isimlerin önemli bir kısmının AK Parti’ye geçtiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır.
AK PARTİ’YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?
Verilen bilgilere göre, CHP’den istifa eden 17 belediye başkanından 14’ünün AK Parti’ye geçtiği ifade edilmektedir. Bu geçişler, farklı il ve ilçelerdeki belediyeleri kapsamaktadır. Süreç, yerel yönetim dengelerinde değişim yaratan gelişmeler arasında değerlendirilmektedir.
Aşağıda, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda AK Parti’ye geçtiği belirtilen belediye başkanları ve görev yaptıkları yerler yer almaktadır:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak
Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım
Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut
Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal
Bu liste, yerel seçimler sonrasında gerçekleştiği belirtilen siyasi geçişler kapsamında kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur. Sürecin farklı kaynaklarda yer alan açıklamalar ve haber akışları üzerinden takip edildiği görülmektedir.