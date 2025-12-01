CHP YENİ PM ANAHTAR LİSTESİ: CHP Parti Meclisi anahtar listede kimler var? CHP PM'ye kimler girdi, en çok oyu kimler aldı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi (PM) seçimleri için hazırlanan yeni anahtar listesini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sunduğu listeye göre mevcut 49 Parti Meclisi üyesi korunurken, 31 yeni isim parti yönetimine dahil edildi. Peki, CHP Parti Meclisi anahtar listede kimler var? CHP PM'ye kimler girdi, en çok oyu kimler aldı? CHP yeni PM anahtar listesi haberimizde!

CHP YENİ PM İSİM LİSTESİ: ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİNDE KİMLER VAR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Parti Meclisi seçimi için hazırladığı yeni anahtar liste belli oldu. Mevcut Parti Meclisi'nde görev yapan 49 isim korunurken, listeye 31 yeni isim eklendi. Bu değişiklikle birlikte CHP, Parti Meclisi'ni güçlendirmeyi ve yeni dönemde stratejik alanlarda uzman isimlere yer vermeyi hedefliyor.

Yeni PM listesinde ekonomi, hukuk, sağlık ve dış politika gibi kritik alanlarda görev alacak isimler dikkat çekiyor. Özellikle ekonomi ve hukuk alanındaki güçlü isimlerin yer alması, parti yönetiminin profesyonel kadrolarla yoluna devam edeceğini gösteriyor.

CHP PARTİ MECLİSİ ANAHTAR LİSTEDE KİMLER VAR?

Özgür Özel'in sunduğu anahtar listede, mevcut PM üyeleri korunurken, farklı alanlarda uzman yeni isimlere de yer verildi. Anahtar listede yer alan isimler şu şekilde kategorize edildi:

EKONOMİ

Güldem Atabay

Ozan Bingöl

Emre Kartaloğlu – TÜRMOB Önceki Genel Başkanı

Kerim Rota

Oya Ünlü Kızıl

Serkan Özcan

HUKUK VE ADALET

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz

İlhan Cihaner

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

SAĞLIK

Murat Arslan – Türkiye Veteriner Hekimler Birliği 50. Dönem Başkanı

Nihat Dağ – Diş Hekimi

DIŞ POLİTİKA

Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen

Prof. Dr. Barış Övgün – Siyaset Bilimci

Anahtar listede ayrıca son dönemde partiye katılan İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da yer aldı. Sanat dünyasından ise Arif Sağ'ın oğlu sanatçı Tolga Sağ listede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

CHP PM'YE KİMLER GİRDİ?

80 kişiye çıkarılan CHP Parti Meclisi'nde 48 mevcut üye yerini korurken, 32 yeni isim parti yönetimine dahil oldu. Bu genişleme, CHP'nin hem gençleşme hem de alan uzmanlığını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni PM üyeleri arasında özellikle ekonomi, hukuk ve dış politika alanındaki uzmanlıklar öne çıkıyor. Bu seçimle birlikte parti yönetimi daha dengeli ve alanında yetkin isimlerden oluşmuş oldu.

CHP PARTİ MECLİSİ SEÇİMİNDE EN ÇOK OYU KİMLER ALDI?

PM seçiminde en çok oyu alan isimler, CHP'nin gelecekteki stratejik hamleleri açısından da büyük önem taşıyor. Seçimde öne çıkan isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle:

Polat Şaroğlu – 1022 oy

Ozan Bingöl – 1007 oy

Ali Gökçek – 1006 oy

Gamze Taşçıer – 1002 oy (en çok oy alan kadın üye)

Deniz Yavuzyılmaz – 1002 oy

Bu sonuçlar, parti içindeki destek ve güvenin hangi isimlerde yoğunlaştığını da açıkça gösteriyor. Özellikle Ozan Bingöl ve Gamze Taşçıer gibi isimlerin yüksek oy alması, hem uzmanlık hem de partideki etkilerini ortaya koyuyor.