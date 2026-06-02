CHP SON DAKİKA! Özgür Özel CHP grup toplantı konuşmasında neler dedi? CHP'de neler oluyor?

CHP Grup Başkanvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı’nda partililere ve kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Özgür Özel CHP grup toplantı konuşmasında neler dedi? CHP'de neler oluyor? Detaylar...

Özgür Özel’in kürsüye çıkmasının ardından salonda “Özgür Başkan ve Hain Kemal” sloganları yükseldi. Toplantı, hem katılım yoğunluğu hem de siyasi atmosferi ile dikkat çekti.

Özel, konuşmasında CHP grubunun Meclis’teki çalışmalarına, örgütlenme yapısına ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla gerçekleştirdiği konuşmada, partililere hitaben yaptığı açılış konuşmasında geniş bir katılıma dikkat çekti. Konuşmasında Meclis’teki yoğunluk ve örgütsel dayanışmaya vurgu yaptı.

Özel’in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde aktarıldı:

“Meclis başkan vekillerimiz, grup başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve Türkiye’nin dört bir yanından dayanışma için partisine sahip çıkmak, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna sahip çıkmak için koşup gelen değerli örgütümüz, belediye başkanlarımız, tüm dostlarımız... Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız.”

Özgür Özel, Meclis’te daha önce birçok grup toplantısı gerçekleştirildiğini ancak bugünkü atmosferin oldukça yoğun ve dikkat çekici olduğunu ifade etti. Salon dışındaki yoğun katılımı da vurgulayan Özel, “turnikeler önünde hazır bekleyen, içeri girmek için sıra bekleyen 3 bin 200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın devamında Özel, grup toplantısının sadece rutin bir siyasi buluşma olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu bir grup toplantısı, bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir.”

Üç haftalık aranın ardından Meclis çalışmalarına dönüldüğünü belirten Özel, millet iradesine vurgu yaparak, seçilmiş temsilcilerin görevlerini Meclis çatısı altında sürdürdüğünü ifade etti.

Özgür Özel konuşmasında ayrıca siyasi duruşa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bizi soracak olursanız biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.”

Konuşmanın ekonomi ve toplumsal yapıya ilişkin bölümünde ise Özel, Türkiye’nin temel sorunlarına değinerek vergi adaletsizliği konusunu öne çıkardı. Özel, mevcut ekonomik düzen içerisinde en büyük sorunlardan birinin verginin adaletsiz şekilde toplanması olduğunu belirtti.

Özgür Özel, konuşmasını millet iradesine atıf yaparak sürdürdü ve siyasi sürecin ancak halkın kazanımı üzerinden değerlendirilebileceğini ifade etti.