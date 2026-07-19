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ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var, neden açılmıyor 19 Temmuz Pazar?

ChatGPT çöktü mü? Yapay zeka OpenAI ChatGPT sorun mu var, neden açılmıyor 19 Temmuz Pazar?
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Yapay zeka asistanı ChatGPT'de yaşanan bir erişim sorunuyla gündeme geldi. Platformda gözlemlenen bu teknik aksaklık, kullanıcıların "ChatGPT çöktü mü?" ve "Hizmet ne zaman normale dönecek?" gibi soruları sormasına neden oldu. Yaşanan bu kısa süreli kesinti, kullanıcıların platformla olan etkileşimini olumsuz etkiledi.

"ChatGPT çöktü mü?" ve "Hizmet ne zaman normale dönecek?" gibi soruları mçeşitli forum platformlarında konuyu tartışmaya başlamasıyla kısa sürede daha görünür hale geldi. Bu süreçte, kullanıcıların en çok merak ettiği başlıklar; sorunun kaynağı, çözüm için ne gibi adımlar atıldığı ve sistemin tam olarak ne zaman istikrara kavuşacağı oldu.

CHATGPT'DE YAŞANAN ERİŞİM SORUNLARININ NEDENİ

Chatgpt'yi kullanan birçok kullanıcı, platforma erişimde sorunlar yaşadığını bildirdi. Mesaj göndermede ve sohbet başlatmada karşılaşılan hatalar, kullanıcıların aklına hizmetin çöküp çökmediği sorusunu getirdi.

YOĞUN TRAFİK VE SİSTEM YÜKÜ ANA ETKEN

Teknik aksaklıkların temel sebebi olarak, platforma yönelik yoğun talep ve sistem üzerindeki aşırı yük gösteriliyor. Sunucuların bu yükü kaldırmakta zorlandığı anlar, erişim problemlerine yol açabiliyor.

SORUN NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

OpenAI'nın benzer teknik sorunları genellikle birkaç saat içinde gidermeyi başardığı biliniyor. Yapılan açıklamalara göre, sistemin büyük bir bölümü eski haline döndürülmüş durumda. Ancak bazı kullanıcılar için ara sıra gecikmeler veya kesintiler yaşanmaya devam edebiliyor. Tam ve kesintisiz erişimin kısa süre içinde sağlanması bekleniyor.

Hata raporu:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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