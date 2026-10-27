Charlyn Corral kimdir? Ballon d'Or'da ödül alan ilk Meksikalı kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ballon d'Or'un 26 Ekim 2026 gecesi Londra Palladium'da yapılan 70. yıl töreninde, kadınlarda yılın golcüsü ödülü Meksika'ya gitti. Ödülü alan Charlyn Corral, kadın ya da erkek, Ballon d'Or sahnesinde ödül kazanan ilk Meksikalı futbolcu oldu.

35 yaşındaki forvet yılı 46 maçta 43 gol ve 11 asistle kapattı. Erkeklerde aynı ödül Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'e verildi.

CHARLYN CORRAL HANGİ ÖDÜLÜ KAZANDI?

Charlyn Corral, France Football'un düzenlediği 2026 Ballon d'Or ödüllerinde kadınlar kategorisinde yılın golcüsü seçildi. Törende konuşma yaparken kendisinin bu ödülü alan ilk Meksikalı olduğunu söyledi.

Corral'ın ödüle giden yılında kulüp düzeyinde bir başarı da var: 2026 W Şampiyonlar Kupası'nda attığı iki gol, Pachuca'nın turnuvayı üçüncü sırada bitirdiği maçı belirledi.

CHARLYN CORRAL KİMDİR?

Charlyn Corral, Meksika'nın Pachuca kulübünde 9 numaralı formayı giyen santrfor. Meksika Kadın Milli Takımı'nda da oynuyor. Boyu 1,52 metre.

Profesyonel kariyerinin önemli bölümünü İspanya'da geçirdi ve 2017-2018 sezonunda Levante formasıyla İspanya liginde gol kralı oldu. Futbola ABD'de, Louisville Üniversitesi'nin kolej takımında devam etmişti.

CHARLYN CORRAL KAÇ YAŞINDA?

Charlyn Corral 35 yaşında. 11 Eylül 1991'de doğdu.

CHARLYN CORRAL NERELİ?

Charlyn Corral Meksikalı; Meksika Eyaleti'ne bağlı Acolman'da doğdu.

CHARLYN CORRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Charlyn Corral, Louisville Üniversitesi'nden sonra 2014'te Finlandiya'ya gidip Merilappi United'da oynadı. Ertesi yıl İspanya'ya geçti ve Levante'de dört sezon kaldı. 2019'da Atlético Madrid'e transfer oldu.

Temmuz 2021'de ülkesine döndü ve Pachuca ile anlaştı. O günden bu yana aynı takımda forma giyiyor.

CHARLYN CORRAL KAÇ KEZ GOL KRALI OLDU?

Charlyn Corral, Aralık 2025'te Liga MX Femenil'de beş kez gol kralı olan ilk futbolcu oldu. İlk krallığını Clausura 2023'te 20 golle aldı. Clausura 2024'te 19, Apertura 2024'te 18, Clausura 2025'te 21 gol attı; beşinci unvan Apertura 2025'te kendi rekoru olan 22 golle geldi.

Pachuca da Clausura 2025 finalinde América'yı toplamda 3-2 yenerek kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı.