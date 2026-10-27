Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Charlyn Corral kimdir? Ballon d'Or'da ödül alan ilk Meksikalı kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Charlyn Corral kimdir? Ballon d'Or'da ödül alan ilk Meksikalı kaç yaşında?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksikalı forvet Charlyn Corral, 26 Ekim 2026 gecesi Londra'daki Ballon d'Or töreninde kadınlarda yılın golcüsü ödülünü aldı ve bu törende ödül kazanan ilk Meksikalı futbolcu oldu. Peki, Charlyn Corral kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Pachuca'nın 9 numarası, Liga MX Femenil'de beş kez gol kralı olan ilk oyuncu.

Ballon d'Or'un 26 Ekim 2026 gecesi Londra Palladium'da yapılan 70. yıl töreninde, kadınlarda yılın golcüsü ödülü Meksika'ya gitti. Ödülü alan Charlyn Corral, kadın ya da erkek, Ballon d'Or sahnesinde ödül kazanan ilk Meksikalı futbolcu oldu.

35 yaşındaki forvet yılı 46 maçta 43 gol ve 11 asistle kapattı. Erkeklerde aynı ödül Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'e verildi.

CHARLYN CORRAL HANGİ ÖDÜLÜ KAZANDI?

Charlyn Corral, France Football'un düzenlediği 2026 Ballon d'Or ödüllerinde kadınlar kategorisinde yılın golcüsü seçildi. Törende konuşma yaparken kendisinin bu ödülü alan ilk Meksikalı olduğunu söyledi.

Corral'ın ödüle giden yılında kulüp düzeyinde bir başarı da var: 2026 W Şampiyonlar Kupası'nda attığı iki gol, Pachuca'nın turnuvayı üçüncü sırada bitirdiği maçı belirledi.

CHARLYN CORRAL KİMDİR?

Charlyn Corral, Meksika'nın Pachuca kulübünde 9 numaralı formayı giyen santrfor. Meksika Kadın Milli Takımı'nda da oynuyor. Boyu 1,52 metre.

Profesyonel kariyerinin önemli bölümünü İspanya'da geçirdi ve 2017-2018 sezonunda Levante formasıyla İspanya liginde gol kralı oldu. Futbola ABD'de, Louisville Üniversitesi'nin kolej takımında devam etmişti.

CHARLYN CORRAL KAÇ YAŞINDA?

Charlyn Corral 35 yaşında. 11 Eylül 1991'de doğdu.

CHARLYN CORRAL NERELİ?

Charlyn Corral Meksikalı; Meksika Eyaleti'ne bağlı Acolman'da doğdu.

CHARLYN CORRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Charlyn Corral, Louisville Üniversitesi'nden sonra 2014'te Finlandiya'ya gidip Merilappi United'da oynadı. Ertesi yıl İspanya'ya geçti ve Levante'de dört sezon kaldı. 2019'da Atlético Madrid'e transfer oldu.

Temmuz 2021'de ülkesine döndü ve Pachuca ile anlaştı. O günden bu yana aynı takımda forma giyiyor.

CHARLYN CORRAL KAÇ KEZ GOL KRALI OLDU?

Charlyn Corral, Aralık 2025'te Liga MX Femenil'de beş kez gol kralı olan ilk futbolcu oldu. İlk krallığını Clausura 2023'te 20 golle aldı. Clausura 2024'te 19, Apertura 2024'te 18, Clausura 2025'te 21 gol attı; beşinci unvan Apertura 2025'te kendi rekoru olan 22 golle geldi.

Pachuca da Clausura 2025 finalinde América'yı toplamda 3-2 yenerek kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Kerem Aktürkoğlu kendi hocasının yakasına yapıştı, Eren Elmalı yerde yatan futbolcuya tekme attı

Kendi hocasının yakasına yapıştı, yerde yatan futbolcuyu tekmeledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı

Silahını kadının başına dayadı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var