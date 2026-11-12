Charles De Ketelaere kimdir? Türkiye'ye attığı golle Belçika'yı 2-1 öne geçirdi

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İzmir'deki maçın ilk yarısında üç dakika içinde iki gol yiyen A Milli Takım, soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci golü atan Charles De Ketelaere'ydi. Gürsel Aksel Stadı'nda 12 Kasım 2026 akşamı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Arda Güler 20. dakikada yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşla Türkiye'yi öne geçirmişti.

Belçika önce 27. dakikada Kevin De Bruyne ile eşitliği yakaladı. Üç dakika sonra skor 2-1 oldu.

CHARLES DE KETELAERE TÜRKİYE'YE NASIL GOL ATTI?

Charles De Ketelaere golünü 30. dakikada, Uğurcan Çakır'ın kurtardığı bir şutun ardından attı. Pozisyon sağ kanattan Nicolas Raskin'in ortasıyla başladı. Topu kontrol eden Maxim De Cuyper, Diego Moreira'ya aktardı; Moreira'nın şutunu Uğurcan çıkardı. Dönen top yine De Cuyper'de kaldı, onun pasına dokunan De Ketelaere topu ağlara gönderdi.

Türkiye maça 1. Gruptaki ilk dört karşılaşmadan puansız gelmişti. Belçika'nın ise 6 puanı vardı.

CHARLES DE KETELAERE KİMDİR?

Charles De Ketelaere, Atalanta'da ve Belçika Milli Takımı'nda oynayan, ofansif orta saha ve forvet mevkilerinde görev yapan Belçikalı futbolcu. Tam adı Charles Marc De Ketelaere. Sol ayaklı oyuncu kanatlarda da oynayabiliyor.

Çocukken tenis de oynadı ve iki spor arasında futbolu seçti. Club Brugge altyapısına yedi yaşında, 2008'de katıldı; kulübün maçlarında top toplayıcılık da yaptı.

CHARLES DE KETELAERE KAÇ YAŞINDA?

Charles De Ketelaere 25 yaşında. 10 Mart 2001'de doğdu.

CHARLES DE KETELAERE NERELİ?

Charles De Ketelaere, Belçika'nın Brugge kentinde doğdu. Futbola da memleketinin kulübü Club Brugge'de başladı ve 2019'a kadar altyapıda kaldı.

CHARLES DE KETELAERE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Charles De Ketelaere, İtalya'nın Atalanta takımında oynuyor ve 17 numaralı formayı giyiyor. Sözleşmesi 2028'de bitiyor.

A takıma 2019'da yükseldiği Club Brugge'de Belçika liginde 90 maçta 19 gol attı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Ekim 2019'da çıktı. Ağustos 2022'de yaklaşık 35 milyon euro bonservisle AC Milan'a transfer oldu. Milan'da geçirdiği tek sezonda gol atamadı, bir sonraki yaz satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı.

Bergamo'da ilk sezonunda tüm kulvarlarda 14 gol attı. Atalanta, 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı ve İtalya Kupası'nda finale kaldı. Kulüp, opsiyonu 15 Haziran 2024'te kullanarak oyuncunun bonservisini aldı.

CHARLES DE KETELAERE DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI MI?

Charles De Ketelaere, Belçika ile 2022 ve 2026 Dünya Kupalarında oynadı. 2022'de Fas maçında oyuna sonradan girdi. 2026'da son 16 turunda ABD'yi 4-1 yenen Belçika'da iki gol ve bir asistle maçın oyuncusu seçildi. Çeyrek finalde İspanya'ya karşı eşitlik golünü o attı, ancak Belçika maçı 2-1 kaybetti.

Milli takımdaki ilk maçına Kasım 2020'de, Uluslar Ligi'nde İsviçre'ye yenilen karşılaşmada yedek olarak girerek çıktı. İzmir'deki maçtan önce Belçika formasıyla 39 maçta 9 gol atmıştı.