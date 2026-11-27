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Cevher dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanacak. Fabrika Yapım imzası taşıyan projenin yapımcılığını Öner Arslanel üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu otururken senaryosunu Burcu Yılmaz kaleme alıyor. Peki, Cevher dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Cevher dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Detaylar...

CEVHER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cevher dizisinin ilk bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı. Show TV tarafından yapılan duyurularda yapımın çok yakında izleyiciyle buluşacağı belirtildi. Ancak dizinin hangi gün ve saatte ekrana geleceğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

Dizinin yayın takviminin Show TV tarafından yapılacak yeni açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

CEVHER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Cevher dizisi, 160 IQ seviyesine sahip, üç çocuk annesi Cevher'in sıra dışı yaşamını konu alıyor. Hayatın zorluklarıyla mücadele eden Cevher'in yaşamı, bir cinayet soruşturmasında kimsenin fark edemediği önemli bir ayrıntıyı yakalamasıyla değişiyor.

Polis karakolunda temizlik yaparken dikkatini çeken ayrıntılar sayesinde soruşturmanın seyrini değiştiren Cevher'in yolu, başarılı ve disiplinli komiser Mert Kara ile kesişiyor.

Birbirinden farklı kişiliklere sahip Cevher ve Mert, karmaşık suç dosyalarını aydınlatmak için birlikte çalışmaya başlıyor. Cevher, sıra dışı zekâsıyla olaylara farklı bir açıdan yaklaşırken kendi geçmişindeki sırlarla da yüzleşiyor.

Mizah, gizem ve duyguyu bir araya getiren yapım, polisiye olayların yanı sıra karakterlerin kişisel hikâyelerine de odaklanıyor.

CEVHER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı Cevher dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Elçin Sangu

Ertan Saban

Hasibe Eren

Elit Andaç Çam

Anıl İlter

Sedef Akalın

Berna Cındıl

Alican Altun

Gökçem Çoban

Mert Özen

İlay Karataş

Rüzgar Eser Düzenli

CEVHER DİZİSİNDE ELÇİN SANGU HANGİ ROLDE?

Elçin Sangu, dizide 160 IQ seviyesine sahip, üç çocuk annesi Cevher karakterini canlandırıyor. Sıra dışı zekâsı ve renkli kişiliğiyle öne çıkan Cevher, çevresindeki insanların fark edemediği ayrıntıları yakalayabilme yeteneğiyle suç soruşturmalarında önemli bir rol üstleniyor.

CEVHER DİZİSİNDE ERTAN SABAN HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?

Ertan Saban, Cevher dizisinde Komiser Mert Kara karakterine hayat veriyor. Disiplinli ve başarılı bir komiser olarak tanıtılan Mert Kara'nın yolu, Cevher'in bir cinayet soruşturmasındaki dikkat çekici tespitinin ardından onunla kesişiyor.

CEVHER DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Cevher, Fransız yapımı High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması olarak hazırlandı. Fabrika Yapım imzası taşıyan projenin yapımcılığını Öner Arslanel üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Yüksel Aksu, senaristliğini ise Burcu Yılmaz yapıyor.