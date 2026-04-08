CEV Cup nedir, voleybolda CEV Cup en üst seviye kupa mı?

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve kıtanın en önemli ikinci kulüp turnuvası olarak kabul edilen CEV Kupası, her sezon kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi’nin ardından voleybolun en büyük vitrinlerinden biri sayılan bu organizasyonla ilgili kullanıcılar arama motorlarında "CEV Cup hangi seviyede yer alıyor?" ve "Voleybolda Avrupa kupaları sıralaması nasıl?" sorularına yanıt arıyor. İşte CEV Cup’ın tarihçesinden kupa statüsüne kadar bilmeniz gereken kritik bilgiler.

CEV CUP NEDİR?

CEV Cup, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen, kıtanın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonlarından biridir. 1972 yılından bu yana düzenlenen bu turnuva, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen güçlü takımların kupa mücadelesi verdiği dev bir platformdur. Takımlar, ulusal liglerinde elde ettikleri başarı sıralamasına göre bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Eleme usulü ile ilerleyen turnuva, final etabıyla şampiyonunu belirler.

VOLEYBOLDA CEV CUP EN ÜST SEVİYE KUPA MI?

Voleybolseverlerin en çok yanıldığı noktalardan biri kupaların sıralamasıdır. CEV Cup, voleybolda en üst seviye kupa değildir. Avrupa voleybolunda kulüpler bazında üç ana kupa bulunur ve CEV Cup, bu hiyerarşide ikinci sırada yer alır.

Avrupa kupalarının seviye sıralaması şu şekildedir:

1. CEV Şampiyonlar Ligi (Champions League): Avrupa'nın en prestijli ve en üst seviye turnuvasıdır.

2. CEV Cup (CEV Kupası): Şampiyonlar Ligi'nin bir alt kademesi olarak kabul edilen, en üst seviye ikinci kupadır.

3. CEV Challenge Cup: Avrupa'daki üçüncü seviye kulüp turnuvasıdır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLE CEV CUP ARASINDAKİ BAĞLANTI

CEV Cup'ın seviyesini ve önemini artıran bir diğer kural ise Şampiyonlar Ligi ile olan bağıdır. Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan veya play-off aşamasında elenen bazı takımlar, yollarına CEV Cup'tan devam ederler. Bu durum, kupanın kalitesini ve rekabet seviyesini ciddi anlamda yukarı çeker. Bu nedenle CEV Cup, "ikinci lig" gibi düşünülse de aslında Şampiyonlar Ligi ayarındaki takımların kapıştığı oldukça zorlu bir organizasyondur.

CEV CUP’IN TÜRK TAKIMLARI İÇİN ÖNEMİ

Türkiye, kadın ve erkek voleybolunda Avrupa’nın zirvesinde yer alan ülkelerden biridir. Türk takımları, bugüne kadar CEV Cup'ta sayısız kez şampiyonluk ve derece elde ederek göğsümüzü kabartmıştır. Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ancak kadro kalitesi çok yüksek olan ekiplerimiz için CEV Cup, Avrupa'da kupa kaldırmak ve prestij kazanmak adına en büyük hedeflerden biri olarak görülmektedir.

CEV Cup, Avrupa'nın en büyük ikinci kupasıdır ve voleybolda profesyonelliğin en üst seviyede yaşandığı turnuvaların başında gelir.