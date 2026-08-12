Ceren Karakoç kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nursema karakteriyle adından söz ettiren Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında başlayan Karakoç, Beni Affet, Maria ile Mustafa ve Akıncı gibi yapımlarda da rol aldı. 1984 doğumlu oyuncunun özellikle yaşı ve memleketi araştırılırken, Ceren Karakoç'un biyografisi gündeme geldi.

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

Ceren Yalazoğlu Karakoç, 17 Ağustos 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Çanakkale'de büyüyen Karakoç, oyunculuk eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde aldı. 2010 yılında başlayan oyunculuk kariyerinde farklı televizyon dizileri ve tiyatro projelerinde rol alan Karakoç, özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

CEREN KARAKOÇ KAÇ YAŞINDA?

17 Ağustos 1984 doğumlu olan Ceren Yalazoğlu Karakoç, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Oyuncu, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile evlendi.

CEREN KARAKOÇ NERELİ?

Ceren Yalazoğlu Karakoç, Ankara doğumludur. 17 Ağustos 1984'te Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarını Çanakkale'de geçirdi. Üniversite eğitimini de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladı.

CEREN KARAKOÇ'UN KARİYERİ

Ceren Yalazoğlu Karakoç, oyunculuk kariyerine 2010 yılında Şefkat Tepe dizisinde Ruken karakteriyle başladı. 2011-2018 yılları arasında Beni Affet dizisinde Kader Kayacan karakterini canlandırarak televizyon dünyasında önemli bir deneyim kazandı. Daha sonra Maria ile Mustafa, Akıncı ve İçimizden Biri gibi yapımlarda rol aldı.

Karakoç, 2022 yılında Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı ve Nursema Ünal karakterini canlandırdı. Nursema karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2015 yılında ise Terapi Ötesi adlı tiyatro oyununda sahne aldı.

Oyuncu, 2023 yılında 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla aday gösterildi.