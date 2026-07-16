Ceren Ayruk 28 yaşında mı, Ceren Ayruk kaç yaşında?

Genç oyuncu ve içerik üreticisi Ceren Ayruk, son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettirirken biyografisi de gündemdeki yerini koruyor. İnternet kullanıcıları, "Ceren Ayruk kaç yaşında?" ve "28 yaşında mı?" sorularına yanıt ararken, başarılı ismin yaşamı ve kariyerine ilişkin detaylar da ilgi görüyor.

CEREN AYRUK 28 YAŞINDA MI?

Genç oyuncu Ceren Ayruk, sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşımın ardından yaşıyla ilgili iddialarla gündeme geldi. Resmi kaynaklarda doğum tarihi farklı görünürken, yıllar önce paylaşıldığı öne sürülen bir mezuniyet fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Peki, Ceren Ayruk 28 yaşında mı, kaç yaşında? İşte iddialar ve bilinen bilgiler.

RESMİ KAYITLARA GÖRE CEREN AYRUK KAÇ YAŞINDA?

Kamuya açık biyografi kaynaklarında yer alan bilgilere göre Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya geldi. Bu bilgilere göre oyuncu 24 yaşındadır.

Ancak bu bilgiler, son günlerde sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından yeniden tartışma konusu oldu.

28 YAŞ İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Sosyal medyada viral olan paylaşımlarda, Samsun Uğur Okulları'nın yaklaşık 10 yıl önce yaptığı bir lise mezuniyet paylaşımında Ceren Ayruk'a benzeyen bir kişinin yer aldığı öne sürüldü.

Bu görüntüler üzerinden bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun resmi biyografisinde belirtilenden daha büyük yaşta olduğunu iddia etti. İddialarda, Ayruk'un aslında 28 yaşında olduğu öne sürülse de bu konuda doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

'DAHA 17' DİZİSİ DE TARTIŞMALARI ARTIRDI

Sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından, Ceren Ayruk'un rol aldığı Daha 17 dizisi de yeniden konuşulmaya başlandı.

İddiaları dile getiren kullanıcılar, oyuncunun dizide 18 yaşındaki bir karakteri canlandırmasına ve partnerinin de 19 yaşında bir karakter olması nedeniyle yaş tartışmalarını gündeme taşıdı. Ancak bu yorumlar sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor ve resmi bir doğrulama içermiyor.

CEREN AYRUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yaş iddialarıyla ilgili Ceren Ayruk veya temsilcisi tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan iddialar doğrulanmış bilgi niteliği taşımıyor.