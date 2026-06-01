Cennetin Çocukları 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Toplumun karanlık tarafında yetişmiş bir mafya üyesinin, sıcak ve samimi bir aile ortamında kendini bulma ve içsel dönüşüm sürecini konu alan Cennetin Çocukları, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Cennetin Çocukları 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1’in yeni dizisi Cennetin Çocukları, etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle 6 Ekim Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor. Duygusal yoğunluğu yüksek sahneleriyle kalplere dokunmayı hedefleyen dizi, güçlü karakter yapısı ve tematik derinliğiyle sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Cennetin Çocukları 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Öğrendiklerinden sonra Zeynep tamamen yıkılmıştır. Kamil ne yaparsa yapsın, ona derman olamaz. Kamil, Zeynep’i ayağa kaldırmayı başarabilecek midir?

Azil henüz pes etmemiştir. Zeynep’in gerçekleri öğrenmesinden sonra daha da saldırganlaşır. Azil’in yaptığı planlar başarılı olacak mıdır?

Arafköy’e çok önemli bir gurme gelir. Bu gurme, Cennet Otel ve Şeref Otel arasında bir mücadeleye sebep olur. Kuzenler, Şeref’e karşı başarılı olabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, karanlık geçmişinden sıyrılmaya çalışan İskender’in yaşam mücadelesi bulunuyor. Çocukluğunu sokaklarda geçirmiş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, bugüne dek yalnızca bileğinin gücüne güvenmiştir. Ancak yolu bir gün Arafköy adında küçük, sıcak bir kasabaya düşer. Bu kasaba, onun için hem bir sığınak hem de yüzleşme alanı olur.

Ege’nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender’in karşısına Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler çıkar. Her biri İskender’in hayatına dokunarak onun değişim ve arınma sürecine katkıda bulunur. Ancak Arafköy’ün sakinlerinin de kendi sırları ve geçmişten gelen yükleri vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, Cennetin Çocukları 36. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. İzleyiciler, fragmanın kısa süre içinde TRT 1 ekranlarında ve dijital platformlarda paylaşılmasını bekliyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1’in dikkat çekici yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi deneyimli isimler yer alıyor. Her biri karakterlerine kattıkları derinlik ve duygusal yoğunlukla, dizinin atmosferine güç katıyor.

Osman DEMİR
