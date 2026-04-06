Toplumun karanlık yüzünden gelen bir mafya üyesinin, sıcacık bir aile ortamında değişim ve arınma yolculuğuna çıktığı Cennetin Çocukları, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Hayatın zorluklarıyla yoğrulmuş bir adamın, insan-ı kâmil olma çabasını anlatan dizi, izleyicilere hem aksiyon hem de derin duygular sunuyor. Cennetin Çocukları 27. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1’in iddialı yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi başarılı isimler rol alıyor. Her biri farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan bu oyuncular, dizinin duygusal derinliğine ve dramatik atmosferine güç katıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arafköy, geçen onca zamandan sonra değişmiş; Şeref ve ortağı Azil’in insafına kalmış haldedir. Şeref, kuzenlerin ellerinden her şeyi almış, onları darmadağın halde bırakmıştır. Arafköy, tekrar eski huzurlu günlerine kavuşacak mıdır? Kuzenler, darmadağın olan hayatlarını toparlayabilecekler midir? Kamil, yıllar sonra tekrar kasabaya döner. Ancak ne kasaba eskisi gibidir ne de Kamil. Kamil bile dönüştüğü adama şaşırırken, karşısında Zeynep’i bulur. Kamil, hayaller ve gerçekler arasında gidip gelirken, Arafköy’ün umudu olabilecek midir? Cennet, kayıplarının acısını yaşarken Kamil’i karşısında bulur. Tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayamaz; çünkü artık en büyük korkusu, çocuklarını yeniden kaybetmektir. Cennet, çocuklarını koruyabilecek midir? Adem ve Sezen için de hiçbir şey iyi gitmemiştir. Aynı evin içerisinde, farklı hayatlara savrulmuşlardır. Adem ve Sezen, eski güzel günlerine dönebilecek midir? Bayram, Esmeray ile yeni bir yola girmiştir. Herkesten gizlediği sırrı onu sıkıştıracak ve bir karar almaya zorlayacaktır. Bayram, bu sırrı daha ne kadar saklayabilecektir? Ahmet, uğruna savaştığı her şeyden vazgeçmiş; Şeref’e boyun eğmiştir. Ailesi için daha ne kadar dayanabilecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Dizinin merkezinde İskender adlı karakterin yaşam mücadelesi yer alıyor. Sokaklarda büyümüş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, her zaman bileğinin gücüyle yaşamını sürdürmüştür. Ancak bir gün yolu Arafköy adındaki sıcak bir kasabaya düşer ve burada hayatın bambaşka bir yönünü keşfeder.

Ege’nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender geçmişiyle yüzleşir. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler onun hayatına dokunarak değişim yolculuğuna eşlik eder. Fakat Arafköy’de herkesin kendi sırrı ve taşıdığı yükü vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 27. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Cennetin Çocukları’nın 27. bölümü, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Diziyi canlı olarak TRT 1’in resmi yayın platformları üzerinden izleyebilirsiniz.