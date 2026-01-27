Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşmesi olayı nedir, neyin habercisi?

27 Ocak itibarıyla hava ve doğa takvimlerinde merak edilen konulardan biri de cemre düşmesi. Her yıl Şubat ve Mart aylarında sırayla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, kışın sona erip baharın yaklaştığını işaret ediyor. 2026 yılında cemre ne zaman düşecek, bu olay doğada neyi değiştirecek ve halk arasında hangi anlamlarla anılıyor? Detaylar haberin devamında merak konusu…

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre genellikle Şubat ayının ortasından Mart ayına kadar olan dönemde düşer. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre toprağa düşer. Tarihler her yıl yaklaşık olarak değişebilir; örneğin:

1. cemre (hava) genellikle 20–21 Şubat civarı

2. cemre (su) 27–28 Şubat civarı

3. cemre (toprak) 6–7 Mart civarı

CEMRE DÜŞMESİ OLAYI NEDİR?

Cemre düşmesi, halk arasında kış mevsiminin sona erdiğini ve baharın yaklaştığını simgeleyen bir doğa olayıdır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte havaya, suya ve toprağa sırayla "cemre" düşer. Bu süreç, doğadaki ısınmanın adım adım gerçekleştiğini gösterir.

CEMRE NEYİN HABERCİSİ?

Cemre, baharın yaklaştığının habercisidir. Toprak, su ve hava sıcaklıklarının artacağına işaret eder, bitkiler için büyüme ve çiçeklenme döneminin başlangıcını gösterir. Ayrıca tarım ve doğa takvimlerinde de önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

CEMRE NEDİR?

Cemre, halk arasında "ısı yükselmesi" anlamına gelir ve kış mevsiminden bahara geçişi simgeler. Üç aşamada gerçekleşir:

1. Hava cemresi

2. Su cemresi

3. Toprak cemresi

Her bir cemre, sırasıyla atmosferi, suları ve toprağı ısıtır.

CEMRE NEDEN DÜŞER?

Cemre, güneşin kuzey yarımkürede yükselmesi ve kış aylarının sona ermesiyle oluşan sıcaklık artışının halk arasındaki adıdır. Temel olarak mevsimsel iklim değişikliklerinden kaynaklanır; yani doğa, güneş ışınlarının etkisiyle yavaş yavaş ısınır ve bu ısınma sırayla havaya, suya ve toprağa yansır.