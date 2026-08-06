Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli?

Türk televizyonlarının sevilen isimlerinden Cemre Baysel, genç yaşına rağmen rol aldığı dizi ve sinema projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Kariyerindeki başarılı çıkışın ardından oyuncunun biyografisi yeniden araştırılmaya başlandı. Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Cemre Baysel'in yaşamı, oyunculuk kariyeri, yer aldığı diziler ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, Türk oyuncudur. 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği alanında eğitim alan Baysel, oyunculuk kariyerine 2014 yılında başladı. Televizyon dizilerindeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu, özellikle Baht Oyunu, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

CEMRE BAYSEL KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

CEMRE BAYSEL NERELİ?

Cemre Baysel, İzmir doğumludur. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

CEMRE BAYSEL'İN KARİYERİ

Cemre Baysel, oyunculuğa 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde başladı. Ardından İsimsizler, Payitaht Abdülhamid, Elimi Bırakma, Ramo ve Sol Yanım gibi yapımlarda rol aldı.

2021 yılında Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu dizisinde canlandırdığı Ada Tözün karakteriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Daha sonra Senden Daha Güzel dizisinde Efsun Armağan, Sakla Beni dizisinde İncila Arıkan ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde Leyla Yılmaz / Ela Karaca karakterlerini canlandırdı.

2025 yılından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep Candan Tecer karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır. Televizyon projelerinin yanı sıra 2023 yılında Bozkır adlı internet dizisinde, 2024 yılında ise Aşk Filmi adlı sinema filminde başrol oynadı.

Oyunculuğun yanı sıra La Roche-Posay Türkiye, FLO, Seçil Store, New Well ve Ekmas gibi markaların reklam kampanyalarında yer alan Cemre Baysel, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü kazandı. Ayrıca Baht Oyunu ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerindeki performansıyla çeşitli ödüllere aday gösterildi.