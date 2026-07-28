Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçecek?

Son günlerde siyasi kulislerde gündeme gelen "Cemil Tugay Ak Parti'ye mi geçiyor?" iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi yönetiminde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Ak Parti'ye mi geçecek?" sorusu da arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

CHP'den istifa ettikten sonra bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında ortaya atılan yeni bir iddia siyaset gündemine damga vurdu. Gazeteci Nevşin Mengü, Tugay'ın Ak Parti'ye katılacağını öne sürerken, "Cemil Tugay Ak Parti'ye mi geçiyor?" ve "İzmir Büyükşehir Belediyesi Ak Parti'ye mi geçecek?" soruları kamuoyunda en çok araştırılan konular arasına girdi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN 14 AĞUSTOS İDDİASI

Gazeteci Nevşin Mengü, yaptığı açıklamada Cemil Tugay'ın Ak Parti'nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta Ak Parti'ye katılacağını iddia etti. Mengü ayrıca Tugay'ın tek başına hareket etmeyeceğini, yanında 3 ilçe belediye başkanının da AK Parti saflarına geçeceğini öne sürdü. Söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CEMİL TUGAY DAHA ÖNCE BAĞIMSIZ KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ortaya atılan iddialardan önce açıklamalarda bulunan Cemil Tugay, siyasi kariyerine bir süre daha bağımsız olarak devam etmeyi planladığını söylemişti. Tugay, belediye çalışmalarına odaklanacağını belirterek, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN 18 HAZİRAN'DA İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu. İstifa kararının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından geldiği belirtilmişti. Tugay'ın istifası, siyaset gündeminde uzun süre tartışılmıştı.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Nevşin Mengü'nün ortaya attığı iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Aynı şekilde AK Parti cephesinden de iddiaları doğrulayan herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu bilgiler şu an için iddia niteliğini koruyor.

İZMİR SİYASETİNDE GÖZLER 14 AĞUSTOS'TA

Siyasi kulislerde konuşulan bu iddiaların ardından gözler 14 Ağustos tarihinde yaşanacak gelişmelere çevrildi. Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin yapacağı olası açıklamalar ile AK Parti'den gelebilecek değerlendirmelerin, kamuoyundaki soru işaretlerini netleştirmesi bekleniyor.