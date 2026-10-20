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Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Ak Parti'ye katıldı. Torun'un parti değişikliğiyle birlikte Ak Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) milletvekili sayısı 281'e yükseldi. Gelişmenin ardından Cemalettin Kani Torun'un hayatı, siyasi kariyeri, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Peki, Cemalettin Kani Torun kimdir, hangi partiden? Cemalettin Kani Torun kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CEMALLETTİN KANİ TORUN KİMDİR?

Cemalettin Kani Torun, doktorluk ve büyükelçilik görevlerinde bulunmuş Türk siyasetçidir. Meslek hayatının farklı dönemlerinde sağlık alanında çalışan Torun, gönüllü kuruluş faaliyetlerinde de yer aldı. Daha sonra diplomasi ve siyaset alanlarında görev üstlenen Torun, Bursa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Bursa Erkek Lisesi'nden mezun olan Cemalettin Kani Torun, ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli illerde doktorluk yaptı.

1996 yılında araştırma çalışmaları yapmak amacıyla İngiltere'ye giden Torun, burada Yeryüzü Doktorları adlı gönüllü kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Meslek hayatını sağlık alanının yanı sıra diplomasi ve kamu görevleriyle sürdüren Torun, 2011 yılında Somali Büyükelçisi olarak atandı.

2014 yılına kadar Somali Büyükelçisi olarak görev yapan Torun, aynı yıl Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine getirildi. Bu görevini 2015 genel seçimlerine kadar sürdüren Torun, 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bursa milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde Dışişleri Komisyonu Başkanvekilliği görevinde de bulundu.

2018 yılının haziran ayında yapılan genel seçimler için milletvekili adaylığı başvurusu yapmayan Torun, ilerleyen dönemde Yeni Yol Partisi'nde yer aldı. 31 Ağustos 2026 tarihinde Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Cemalettin Kani Torun, daha sonra Ak Parti'ye katıldı.

CEMALLETTİN KANİ TORUN HANGİ PARTİDEN?

Cemalettin Kani Torun, 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ( Ak Parti ) Bursa milletvekili seçildi. Siyasi kariyerinin ilerleyen döneminde Yeni Yol Partisi'nde yer alan Torun, 31 Ağustos 2026 tarihinde bu partiden istifa etti ve bağımsız milletvekili olarak kaldı.

Yeni Yol Partisi'nden ayrılmasının ardından Ak Parti'ye katılan Torun'un yeniden AK Parti saflarına geçmesiyle partinin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

CEMALLETTİN KANİ TORUN KAÇ YAŞINDA?

Cemalettin Kani Torun, 1959 yılında doğdu. Doğum yılı esas alındığında Torun, 2026 yılı itibarıyla 66 veya 67 yaşındadır. Kesin yaşı, doğum gününün 2026 yılı içinde geçip geçmediğine bağlıdır.

CEMALLETTİN KANİ TORUN NERELİ?

Cemalettin Kani Torun, Artvin'in Ardanuç ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Bursa ve İstanbul'da sürdüren Torun, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatında doktorluk, gönüllü kuruluş faaliyetleri, büyükelçilik ve siyasi görevler üstlendi.