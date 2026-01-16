Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın perde arkasındaki yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmalarda adı öne çıkan Cemal Karaata, FETÖ'nün en kritik kadrolarında yer alan isimlerden biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de yürütülen adli ve istihbari süreçlerde Karaata'nın, örgütün MİT mahrem yapılanması içerisinde aktif rol aldığı tespit edildi. Peki, Cemal Karaata kimdir? Sadık Ada ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata nerede? Detaylar...

CEMAL KARAATA KİMDİR?

Güvenlik birimlerine yansıyan bilgilere göre Cemal Karaata, uzun yıllar boyunca akademisyen kimliği altında faaliyet yürüttü. Türkiye'de daha sonra kapatılan Fatih Üniversitesi İngilizce Bölümünde yardımcı doçent unvanıyla görev yapan Karaata'nın, bu akademik pozisyonu örgütsel faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullandığı belirlendi. Akademik görünüm, Karaata'nın hem temas alanını genişletmesine hem de dikkat çekmeden hareket etmesine imkân sağladı.

Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma dosyalarında, Cemal Karaata'nın eylemin kilit planlayıcıları arasında yer aldığı bilgisi yer aldı. Bu kapsamda hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Karaata, Türkiye'den firar ederek izini kaybettirdi. Firarın ardından yürütülen uluslararası takip çalışmalarında, Karaata'nın kimlik değişikliğine gittiği belirlendi.

SADIK ADA VE YAVUZ KOD ADLARINI KULLANAN CEMAL KARAATA NEREDE?

Soruşturma birimlerinin ulaştığı bilgilere göre Cemal Karaata, yurt dışına çıktıktan sonra kimlik değiştirerek Kanada'ya yerleşti. Karaata'nın, Salih Ada ismini kullanarak resmi kayıtlardan izini sildirmeye çalıştığı tespit edildi. Ayrıca örgüt içi iletişimde daha önce Sadık ve Yavuz kod adlarını kullandığı belirlendi.

Kanada'daki adres bilgilerinin incelenmesi sonucunda, Karaata'nın "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde faaliyet gösteren "Qualia Counselling Services" adlı kuruluşta çalıştığı ortaya çıktı. Salih Ada adıyla bu kurumda psikoterapist pozisyonunda görev yaptığı, özellikle anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü alanlarında hizmet sunduğu belirlendi.