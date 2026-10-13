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Temizlik, düzen ve yaşam tarzı üzerine hazırladığı içeriklerle sosyal medyada tanınan Cem Özkök, paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor. “Foşur Foşur Cem” olarak da bilinen Özkök, içerik üreticiliğinin yanı sıra girişimci kimliği ve şehirden köye göç videolarıyla da öne çıkıyor. Peki, Cem Özkök kimdir, ne iş yapıyor? Cem Özkök kaç yaşında, nereli, evli mi, annesi ve babası kim? Detaylar...

CEM ÖZKÖK KİMDİR?

Sosyal medyada temizlik videoları ve yaşam tarzına yönelik paylaşımlarıyla tanınan Cem Özkök, içerik üreticisi, influencer ve girişimci olarak biliniyor. “Foşur Foşur Cem” lakabıyla da tanınan Özkök, temizlik, düzen, doğal ürünler ve sağlıklı yaşam konularındaki içeriklerinin yanı sıra şehirden köye göç videolarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul’da yaşayan Özkök, sosyal medya paylaşımlarında özel hayatını büyük ölçüde göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

CEM ÖZKÖK KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan Cem Özkök, 2026 yılı itibarıyla 36 veya 37 yaşındadır.

CEM ÖZKÖK NERELİ?

Cem Özkök’ün nereli olduğuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor. İstanbul’da yaşadığı bilinen içerik üreticisinin doğum yeri hakkında doğrulanmış bir bilgi paylaşılmamıştır.

CEM ÖZKÖK NE İŞ YAPIYOR?

Cem Özkök, içerik üreticisi, influencer ve girişimci olarak tanınıyor. Sosyal medya hesabı @cemozkook üzerinden temizlik, yaşam tarzı, ev düzeni ve doğal ürünler üzerine paylaşımlar yapıyor. Özellikle temizlik videolarıyla tanınan Özkök, “Foşur Foşur Cem” lakabıyla da biliniyor.

Özkök, son dönemde şehirden köye göç konulu videolarıyla da gündeme geliyor. Ayrıca bir kafe işlettiği biliniyor.

CEM ÖZKÖK'ÜN ANNESİ VE BABASI KİM?

Cem Özkök’ün annesinin Arzu Güzen olduğu biliniyor. Özkök’ün hayatındaki önemli isimlerden biri olan annesiyle ilgili paylaşımlar, takipçilerinin de ilgisini çekiyor.

Cem Özkök’ün babasının kim olduğuna ilişkin ise kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

CEM ÖZKÖK EVLİ Mİ?

Cem Özkök’ün evli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Özel hayatını büyük ölçüde göz önünde yaşamamayı tercih eden Özkök’ün medeni durumuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi de bulunmuyor.