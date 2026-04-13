Cem Öcal neden öldü, Özlem Tekin’in eşi müzisyen Cem Öcal kimdir?

CEM ÖCAL NEDEN ÖLDÜ?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin’in eski eşi ve Kenan Doğulu’nun eski vokalisti olarak bilinen Cem Öcal, evinde ölü bulundu. Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi’nde meydana gelen olay, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.

İddiaya göre uzun süredir kendisinden haber alınamayan Cem Öcal için komşuların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Öcal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SAĞLIK SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden biri olan Cem Öcal’ın bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve kemoterapi sürecinde olduğu öğrenildi. Sağlık sorunlarının son dönemde ağırlaştığı iddiaları dikkat çekti.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Cem Öcal’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından ölüm sebebine ilişkin net bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, Cem Öcal’ın ölümü müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

CEM ÖCAL KİMDİR?

Müzik dünyasında uzun yıllar sahne arkası çalışmaları ve vokalistliğiyle bilinen Cem Öcal, farklı projelerde yer alarak sektörde kendine yer edindi. Özellikle Kenan Doğulu ile gerçekleştirdiği sahne performanslarıyla tanınan Öcal, müzik çevrelerinde tecrübeli ve yetenekli bir isim olarak anılıyordu.

SAHNE PERFORMANSLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Cem Öcal, kariyeri boyunca birçok farklı sanatçıyla aynı sahneyi paylaşarak canlı performans deneyimi kazandı. Vokal performansları ve sahne uyumuyla dikkat çeken Öcal, uzun yıllar müzik sektörünün farklı alanlarında aktif rol aldı.

ÖZLEM TEKİN İLE EVLİLİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bir dönem rock müziğin güçlü isimlerinden Özlem Tekin ile yaptığı evlilik nedeniyle magazin basınında da yer bulan Cem Öcal, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geldi. Evliliğin sona ermesinin ardından Bodrum’a yerleşerek yaşamını burada sürdürdüğü biliniyordu.

BODRUM’DA SESSİZ BİR YAŞAM SÜRDÜRÜYORDU

Boşanmanın ardından gözlerden uzak bir hayat tercih eden Cem Öcal’ın Bodrum’da sakin bir yaşam sürdüğü ifade ediliyordu. Uzun süredir kamuoyundan uzak kalan Öcal, daha çok müzikle bağlantılı çalışmalarına devam ediyordu.