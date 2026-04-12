Cem Adrian gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Cem Adrian kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ortaya atılan iddialar, Cem Adrian ismini bir anda gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline getirdi. “Gözaltına alındı mı?”, “Neden gözaltı kararı verildi?” soruları peş peşe gelirken, sanatçı hakkında çıkan haberlerin doğruluğu merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEM ADRİAN GÖZALTINA MI ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Beşiktaş’ta bulunan 2 eğlence mekanında arama yapıldı. K-9 köpeklerinin de katıldığı operasyon gece saatlerine kadar sürdü.

Operasyon kapsamında bazı sosyal medya fenomenleri ve isimlerin gözaltına alındığı açıklanırken, oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. İki ismin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

CEM ADRİAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yürütülen operasyonun uyuşturucu madde soruşturması kapsamında olduğu belirtilirken, Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildiği ancak yurt dışında bulunduğu için fiili gözaltı işlemi uygulanamadığı ifade edildi. Soruşturma süreci devam ediyor.

CEM ADRİAN KİMDİR?

Cem Adrian, gerçek adıyla Cem Filiz, Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Alternatif müzik, caz ve elektronik türlerinde üretim yapan sanatçı, güçlü ses aralığı ve özgün yorum tarzıyla tanınmaktadır.

CEM ADRİAN KAÇ YAŞINDA?

Cem Adrian, 30 Kasım 1980 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

CEM ADRİAN NERELİ?

Cem Adrian, Edirne doğumludur. Boşnak kökenli bir aileden gelmektedir.

CEM ADRİAN’IN KARİYERİ

Cem Adrian müzik kariyerine Edirne’de başlamış, daha sonra İstanbul’da profesyonel çalışmalarını sürdürmüştür.

2005 yılında çıkardığı “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” albümü ile tanınmış, ardından birçok albüm ve projeye imza atmıştır.

Öne çıkan albümleri:

Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

Emir

Kayıp Çocuk Masalları

Siyah Bir Veda Öpücüğü

Tuz Buz

Solmayan Şarkılar

Sanatçı, Türk müzik sahnesinde alternatif tarzın önemli isimlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.