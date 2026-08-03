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Celtic Dundee FC maçı hangi kanalda, Celtic Dundee FC nereden CANLI izlenir?

Celtic Dundee FC maçı hangi kanalda, Celtic Dundee FC nereden CANLI izlenir?
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Celtic Dundee FC maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? İskoçya Premiership'in yeni sezon heyecanında Celtic ile Dundee FC karşı karşıya gelirken, futbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen taraftarlar, "Celtic Dundee FC maçı hangi kanalda?" ve "Celtic Dundee FC maçı nereden CANLI izlenir?" sorularına yanıt arıyor.

İskoçya Premiership'te sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Celtic - Dundee FC karşılaşması öncesinde canlı yayın detayları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Maçı şifresiz veya şifreli yayınlayan kanallar, canlı izleme seçenekleri ve karşılaşmanın tüm yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak edilirken, Celtic Dundee FC maçını canlı takip etmek isteyenler için tüm ayrıntılar araştırılıyor.

CELTIC - DUNDEE FC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 

İskoçya Premier Lig'de yeni sezon heyecanı Celtic ile Dundee FC arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, "Celtic - Dundee FC maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Celtic - Dundee FC maçının yayın saati, kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

CELTIC - DUNDEE FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic ile Dundee FC arasında oynanacak İskoçya Premier Lig karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus dijital platformu üzerinden maçı şifreli olarak takip edebilecek.

CELTIC - DUNDEE FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic - Dundee FC maçı 03 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede ilk düdük 21.30'da çalacak.

CELTIC - DUNDEE FC MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

İskoçya Premier Lig karşılaşmasını canlı izlemek isteyenler, maçı S Sport Plus üzerinden takip edebilecek. Platform, internet üzerinden abonelik sistemiyle şifreli yayın hizmeti sunuyor.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Celtic - Dundee FC karşılaşmasının canlı yayıncısı olan S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital platform olarak hizmet veriyor. Karşılaşma, platform üyeliği bulunan kullanıcılar tarafından şifreli şekilde izlenebilecek.

CELTIC - DUNDEE FC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskoçya Premier Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Celtic - Dundee FC mücadelesi, Glasgow şehrinde bulunan Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak. Celtic'in taraftarı önünde sahaya çıkacağı mücadelede iki ekip de sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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