Celtic Beşiktaş maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Celtic'e konuk olacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Glasgow'da oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Celtic Beşiktaş maçını hangi hakemin yöneteceğini ve hakem ekibinde kimlerin yer aldığını araştırıyor.
UEFA'nın açıkladığı görevlendirmeye göre karşılaşmada düdük Alman hakem Sascha Stegemann'da olacak. İşte Celtic Beşiktaş maçının hakem ekibine dair ayrıntılar.
CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?
Celtic Beşiktaş maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. UEFA, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşma için Almanya Futbol Federasyonu'ndan Stegemann'ı görevlendirdi.
CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEM EKİBİ
Celtic Beşiktaş maçının hakem ekibi şöyle:
Hakem: Sascha Stegemann
Yardımcı hakemler: Christof Günsch, Marco Achmüller
Dördüncü hakem: Martin Petersen
VAR: Benjamin Brand
AVAR: Patrick Hanslbauer
SASCHA STEGEMANN KİMDİR?
Sascha Stegemann, Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı FIFA kokartlı bir hakem. Alman hakem, Bundesliga'nın yanı sıra UEFA organizasyonlarında da görev alıyor.
CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.