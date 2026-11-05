Celtic Beşiktaş maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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UEFA'nın açıkladığı görevlendirmeye göre karşılaşmada düdük Alman hakem Sascha Stegemann'da olacak. İşte Celtic Beşiktaş maçının hakem ekibine dair ayrıntılar.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Celtic Beşiktaş maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. UEFA, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşma için Almanya Futbol Federasyonu'ndan Stegemann'ı görevlendirdi.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEM EKİBİ

Celtic Beşiktaş maçının hakem ekibi şöyle:

Hakem: Sascha Stegemann

Yardımcı hakemler: Christof Günsch, Marco Achmüller

Dördüncü hakem: Martin Petersen

VAR: Benjamin Brand

AVAR: Patrick Hanslbauer

SASCHA STEGEMANN KİMDİR?

Sascha Stegemann, Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı FIFA kokartlı bir hakem. Alman hakem, Bundesliga'nın yanı sıra UEFA organizasyonlarında da görev alıyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek.