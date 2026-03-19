Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen üst düzey atama kararı, Türkiye'nin ceza infaz sisteminde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. 19 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Çelebi Yılmaz, Ceza ve Tevkifevleri ( Cte ) Genel Müdürü olarak göreve getirildi. Peki, Çelebi Yılmaz kimdir? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÇELEBİ YILMAZ KİMDİR?

Çelebi Yılmaz, hukuk kariyerine sahada aktif görev alarak başlamış bir yargı mensubudur. Meslek hayatının ilk yıllarında edindiği tecrübeleri, ilerleyen süreçte idari görevlerle pekiştirmiştir.

Kariyerine Ürgüp'te hakim olarak başlayan Yılmaz, yaklaşık dört yıl boyunca burada görev yaparak yargı pratiğini sahada geliştirdi. 2014 yılında Ankara'ya atanmasıyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Ankara Adliyesi'nde daire başkanı olarak görev yapan Yılmaz, idari süreçler ve yargı yönetimi konusunda önemli deneyimler kazandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde üstlendiği görevler ise onun kariyerinde belirleyici oldu. Kurumda önce daire başkanı, ardından genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, ceza infaz sisteminin yönetimsel ve operasyonel dinamiklerine doğrudan katkı sağladı.

Bu süreçte özellikle:

Kurum içi yönetim süreçlerinin geliştirilmesi

Ceza infaz kurumlarının işleyişine yönelik reformlar

Stratejik karar alma mekanizmalarında aktif rol gibi alanlarda öne çıktı.

ÇELEBİ YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Çelebi Yılmaz'ın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan resmi ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşına dair net bir veri paylaşılmamaktadır.

ÇELEBİ YILMAZ NERELİ?

Çelebi Yılmaz'ın memleketine ilişkin de kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır. Resmî kaynaklarda bu konuda detay paylaşılmamıştır.

Kurum İçinden Yükselen Bir İsim: CTE Geçmişi ve Yönetim Deneyimi

Çelebi Yılmaz'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dışarıdan değil, doğrudan kurum içinden yükselerek atanmış olmasıdır. Bu durum, onun sistemin işleyişine dair derin bir bilgiye sahip olduğunu göstermektedir.

CTE bünyesinde üstlendiği görevler:

Daire Başkanlığı

İdari ve operasyonel süreçlerin yönetiminde aktif rol aldı. Kurumsal işleyişin daha verimli hale getirilmesi için çeşitli projelerde yer aldı.

Genel Müdür Yardımcılığı

Uzun süre bu görevde bulunan Yılmaz, kurumun stratejik karar mekanizmalarında etkin rol oynadı. Yönetimsel tecrübesini bu süreçte üst seviyeye taşıdı.