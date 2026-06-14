Kastamonu'da can pazarı: Yaralıyı kurtarmaya çalışanlara başka bir araç çarptı : 6 yaralı

Kastamonu'da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde refüje çarpan otomobildeki yaralıya müdahale etmek isteyen vatandaşlara başka bir araç çarptı. Kontrolden çıkan araç, ardından park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.E. idaresindeki 37 SE 152 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki kaldırıma çarptı. Aracın içinde sıkışan sürücüye, yoldan geçen vatandaşlar araçlarını durdurarak yardıma koştu. Yaralı sürücü araçtan çıkarıldığı esnada, aynı istikamette ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 37 ADE 210 plakalı Tempra marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaza yapan araca ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da yol kenarında park halinde bulunan E.K.'ye ait 78 AAV 440 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 37 ADE 210 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, alev alan aracı kısa sürede söndürdü.

Zincirleme kazada sürücüler A.Ö. ve M.A.E. ile birlikte E.V., Ş.A., Ö.B. ve İsmail B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İsmail B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden normale döndü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı