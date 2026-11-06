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CEL hangi takım, CEL açılımı ne?

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CEL hangi takım, CEL açılımı ne?
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celtic Beşiktaş maçı sırasında ekranlarda ve canlı skor uygulamalarında yer alan "CEL" kısaltması, futbolseverlerin dikkatini çekti. Skor tabelasında Beşiktaş'ın kısaltması olan "BJK" ya da "BEŞ" ile birlikte görülen CEL ifadesi, birçok izleyicinin aklına aynı soruyu getirdi. Futbolseverler, CEL'in hangi takım olduğunu ve açılımının ne olduğunu araştırıyor.

CEL, İskoçya'nın köklü futbol kulübü Celtic'in kısaltması. UEFA ve yayıncı kuruluşlar, maç yayınlarında takımları üç harfli kısaltmalarla gösteriyor. İşte CEL kısaltmasına ve Celtic kulübüne dair bilinenler.

CEL HANGİ TAKIM?

CEL, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Celtic Futbol Kulübü'nün kısaltması. Celtic, İskoçya Premiership'in en başarılı kulüplerinden biri olarak biliniyor ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile aynı lig aşamasında mücadele ediyor.

CEL AÇILIMI NE?

CEL, "Celtic" isminin ilk üç harfinden oluşan bir kısaltma. Kulübün tam adı Celtic Football Club. UEFA organizasyonlarında ve televizyon yayınlarında takımların isimleri, skor tabelasında yer tasarrufu sağlamak amacıyla üç harfli kodlarla gösteriliyor. Celtic için de bu kod CEL olarak kullanılıyor.

SKOR TABELASINDA TAKIMLAR NEDEN KISALTMAYLA YAZILIYOR?

Futbol yayınlarında takımların uzun isimleri, ekranın köşesindeki skor tabelasına sığmadığı için üç harfli kısaltmalarla gösteriliyor. Bu kısaltmalar genellikle takım adının ilk harflerinden oluşuyor. Örneğin Galatasaray GS ya da GAL, Fenerbahçe FB ya da FEN, Beşiktaş ise BJK ya da BEŞ kısaltmasıyla gösterilebiliyor.

CELTIC NERENİN TAKIMI?

Celtic, İskoçya'nın en kalabalık şehri Glasgow'un takımı. Kulüp, iç saha maçlarını yaklaşık 60 bin kişi kapasiteli Celtic Park'ta oynuyor. Yeşil-beyaz renkleriyle tanınan Celtic, 1887 yılında İrlanda kökenli Marist rahip Brother Walfrid tarafından kuruldu.

CELTIC'İN BAŞARILARI

Celtic, 1967 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak bu kupayı kazanan ilk İngiliz Adaları takımı oldu. "Lizbon Aslanları" olarak anılan o kadro, İskoç futbol tarihinin efsaneleri arasında yer alıyor. Celtic, İskoçya liginde onlarca şampiyonluk kazanarak ülkenin en başarılı iki kulübünden biri oldu. Kulübün en büyük rakibi ise aynı şehrin takımı Rangers. İki takım arasında oynanan derbi, "Old Firm" adıyla biliniyor.

CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI

Celtic ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe günü Celtic Park'ta karşılaştı. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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